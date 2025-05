Puedes crear música con IA, pero nadie la va a escuchar

Según los datos del último informe "Loud & Clear" de Spotify, con el que la plataforma de audio en streaming da a conocer cuántos royalties paga a los artistas, los creadores españoles de música generaron casi 137 millones de euros en ‘royalties’ solo a través de Spotify en 2024. La compañía calcula, asimismo, que esto supone una cuarta parte del negocio total español.

Además, Spotify asegura que esto supone un aumento del 11% respecto al año pasado y más del doble de los ingresos generados desde 2019.

Melanie Parejo, Head of Music para el sur y este de Europa en Spotify, destacó durante una rueda de prensa que los datos son "claros" y demuestran que los artistas en España, tanto emergentes como consolidados, están "construyendo carreras sostenibles gracias al streaming, y cada vez son más los que alcanzan el éxito".

Además, esta responsable asegura que un dato especialmente relevante para el ecosistema español es el peso de los artistas independientes. Más del 60% de todos los ‘royalties’ generados por artistas españoles en Spotify en 2024 correspondió a artistas o sellos independientes. Este porcentaje sitúa a España por encima de la media mundial, donde los ingresos de artistas independientes representan aproximadamente el 50% del total. El streaming, según Spotify, ha contribuido a aumentar el número de artistas que generan ingresos. De hecho, la cantidad de artistas españoles que generaron más de 10.000, 50.000 y 100.000 euros se ha duplicado desde 2019. Durante la rueda de prensa, Melanie Parejo mencionó que esta cifra incluso se ha "triplicado" desde 2019 para los artistas que superaron estas cifras

El streaming también ha derribado fronteras para los artistas españoles. Los datos revelan que más del 50% de todos los ‘royalties’ generados por artistas españoles en Spotify en 2024 provino de oyentes de fuera de España. Esta capacidad de exportación es fundamental, ya que "la mayoría de los artistas, tanto establecidos como emergentes, obtienen más ingresos del extranjero". Los mercados naturales de exportación suelen ser Latinoamérica, destacando México y Argentina, aunque también hay presencia significativa en países europeos como Francia e Italia, o del Magreb, dependiendo del artista. Además, hay casi 850 millones de playlists generadas por usuarios en todo el mundo que incluyen a artistas españoles.

Cabe destacar que Spotify no paga por stream individual, sino que utiliza un modelo de "streaming share", donde el pago se calcula en función del porcentaje de streams de un artista sobre el total de streams. Además, es necesario tener al menos 1000 reproducciones para recibir pagos. Spotify explicó que esta medida se implementó para evitar abusos y fraudes. Según la compañía, una canción con menos de 1000 streams generalmente no genera suficientes ingresos para alcanzar el umbral mínimo de pago de las distribuidoras. Además, cosndieran que esta política afecta principalmente a contenidos que no parecen corresponder a artistas profesionales o con una etapa artística definida. El dinero asociado a estos streams por debajo del umbral se redistribuye entre los artistas que sí cumplen los requisitos para cobrar.

El impacto de la IA

Durante la rueda de prensa, Parejo reconoció que Spotify ve la IA como una "herramienta interesante para la creación de música y para ayudar a los artistas". Sin embargo, respecto a la música generada completamente por IA, Melanie Parejo asegura que, a día de hoy, la música existente creada por IA "no está atrayendo a fans" ni generando un engagement significativo. Por lo tanto, la monetización de este tipo de música "no es un debate en el que estamos ahora mismo". En principio, Spotify "remuneraría las canciones que sí pudieran atraer audiencia” aunque estén generadas por IA, pero asegura que, de momento, no observan ese fenómeno.

El foco principal de Spotify en relación con la IA, en el presente, está en la detección y combate del fraude. Melanie Parejo afirmó que la compañía lleva "mucho tiempo luchando contra el fraude" y que "sí tenemos mecanismos" para detectar y actuar rápidamente contra contenido o comportamiento abusivo, como el uso de "robots" o la generación artificial de reproducciones. Además, la propia inteligencia artificial "también ayuda a detectar estos movimientos", indicando que la IA es una herramienta activa en la lucha contra el fraude.