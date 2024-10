Teresa Mañueco (Fundación Cepsa): «Queremos impulsar proyectos con visión a largo plazo»

Tres proyectos, de otras tantas entidades, han recibido esta semana los galardones de los Premios Future for all de la Fundación Cepsa. Instituidos para reconocer proyectos que impulsen una transición ecológica justa y contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas y su entorno, los proyectos aspirantes debían incidir en los ejes estratégicos de la Fundación: personas, innovación social y biodiversidad.

De entre las 143 candidaturas recibidas, provenientes de startups, pymes, fundaciones, asociaciones y cooperativas de toda España, el jurado seleccionó 10 finalistas. De ellos, las premiadas fueron las presentadas por dos pequeñas empresas, Gravity Wave y Phytobatea, y una organización no gubernamental, Ecodes. La directora general de la Fundación Cepsa, Teresa Mañueco, ha aportado más detalles sobre esta iniciativa.

¿Qué propósito ha guiado a la Fundación Cepsa al crear estos premios, más allá de los requisitos concretos expresados en las bases?

La compañía ha implementado hace más de dos años una estrategia de impacto positivo. Por tanto, como fundación corporativa hicimos lo mismo: diseñar una estrategia alineada con la fundadora, en la misma dirección y con la vista puesta en la sociedad y con impacto social. Con la ventaja de que una fundación corporativa como la nuestra tiene la posibilidad de abrir camino, tener una visión a largo plazo y acometer proyectos de impacto, pero que no tienen porqué ser de resultados inmediato.

¿En qué ámbitos de acción se ha puesto enfocado?

Como tenemos que ser muy eficientes con los recursos de que disponemos, hemos puesto el foco en tres: las personas, la biodiversidad y la innovación social, entendida como agente para impulsar la transición ecológica. Vimos que una forma de ayudar a esa transición e incrementar el impacto positivo era reconocer proyectos transformadores, que tengan ya una experiencia y que sean viables y escalables. Y siempre con ese aspecto social y justo. Por eso combinan el aspecto ecológico, el de innovación y el de impacto. Va en la propia naturaleza de la Fundación y yo creo que es el lo más importante detrás de estos premios.

No han optado por poner el foco en proyectos que puedan ser útiles para la operativa de la compañía en el ámbito de la transición energética, de desarrollo de tecnologías, de sistemas, etc.

Es que el objetivo no es buscar proyectos para la empresa, no se trataba de crear una cantera para Cepsa. Tenemos muy claro que nuestro gran cliente, por así decirlo, es la sociedad y queríamos que fuera la beneficiaria de los proyectos. Solo hay que fijarse en los tres ganadores. No tienen ninguna aplicación interna.

143 aspirantes en la primera edición es un éxito, pero también el momento para situar el listón del certamen a futuro.

Desde luego. Por una parte, claro está, había que seleccionar los proyectos que más se ajusten a esa combinación de innovación e impacto social y ambiental. Y he de decir que eran todos excepcionales. Por otra, también y tal como hacemos en todas nuestras actividades, con los Premios al Valor social, que ya llevan 20 ediciones, y ahora con los Future for all, queremos relacionamos con entidades transparentes, que pueden demostrar una gestión eficiente, con sus cuentas y gobernanza públicas y registradas, etc. Ahí he de decir que el jurado ha hecho un gran trabajo. Para hacer una primera evaluación de los proyectos. En la fase final los 10 que quedaban, tenían que hacer una presentación en formato pitch, -para lo cual participaron en una formación que les ofrecimos-, y ahí ya podían resolver las últimas dudas y ajustar más las puntuaciones.

Además de la dotación económica, 40.000 euros para cada proyecto, que son un apoyo para continuar con su labor, el premio tiene una segunda parte de mentoría y acompañamiento.

Teníamos claro de que no se trataba de ‘yo te doy el premio y tú verás lo que haces con ello´. Sino que nos sentaremos con los ganadores para ver en qué aspectos pueden requerir más ayuda, seguir de cerca cómo van implementando los proyectos con los nuevos recursos de que disponen, etc. Al ser la primera edición del premio, todo ello habrá que ir viéndolo uno por uno.

Así que ustedes también van a aprender...

Desde luego. Todo el proceso está siendo un gran aprendizaje. Incluso, en la presentación de los diez finalistas, escucharles era estar ante una gran cantidad de talento y de compromiso. Nos ha dejado una sensación muy positiva.