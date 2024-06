«Queremos ser autosuficientes en producción de energía»

Representa al país que se ha propuesto ser autosuficiente energéticamente y ser carbono negativo en 2040, -los más ambiciosos de la Unión Europea-, que impulsa sistemas urbanos de calefacción centralizada, avanza en el desarrollo de ciudades inteligentes y en preservar uno de sus recursos naturales más valiosos, los bosques.

¿Serán neutrales en carbono 2035 y negativos en 2040?

Tenemos mucha confianza en que sí será posible lograr esos objetivos, los más ambicioso de la Unión Europea. Estamos en esa senda desde 2020 y se están haciendo muchísimas cosas. Como la producción de energía con soluciones más sostenibles, utilizando los residuos de la industria forestal para producir calefacción, avanzando en el uso de energía renovable para el transporte. Todo suma. Faltan solo 11 años, pero estamos muy decididos y convencidos de que no se puede fallar.

También tienen objetivos muy altos para energías renovables. En solar concretamente.

La cuestión principal es que, como no tenemos materias primas como gas o petróleo, al igual que neutros en carbono, queremos ser totalmente independientes en producción energética. La eólica ya representa el 17% de energía; de hecho, Finlandia es uno de los países de la Unión Europea que más está invirtiendo en esta tecnología. La solar actualmente es un porcentaje muy pequeño, pero está incrementándose. Cierto que en invierno no se produce mucha energía solar; pero, si te toma en cuenta todo el año, como en verano el sol casi no se pone, r con los paneles adecuadamente orientados sí se que puede producir energía solar. Y al tener amplias zonas poco pobladas la conciliación con las necesidades paisajísticas se puede resolver. Además, también estamos buscando soluciones para el almacenamiento de energía eólica y solar. Seguro que vamos a encontrarlas.

En el sur de Europa ya se están viviendo los efectos del cambio climático, ¿cómo lo están viviendo en el norte?

Allí estamos viendo también ya algunas consecuencias. La primera es la incertidumbre sobre la nieve. Antes, cada año toda Finlandia estaba cubierta de nieve, de octubre a finales de abril, con algunas diferencias entre el norte y el sur, que está en la costa. Hoy día, aun en Laponia, no hay esa seguridad. Es un problema para la naturaleza y, también, para el turismo, una actividad económica muy importante allí porque Laponia es un destino muy mágico. También se está dando otro fenómeno: ahora hay menos nieve, pero más lluvia. Pero no cae vertical, sino horizontal. Y es un problema porque las paredes de los edificios no aguantan. De repente, tenemos que empezar a construir de otra manera. Son cosas inesperadas.

Lo que sí esperarían sería la subida de las temperaturas.

Así es. Cuando yo era niña y adolescente, normalmente nunca pasaba la temperaturas de 30 grados. Hoy día cada verano tenemos más de 30 por lo menos un par de semanas. Así que, sí, se nota mucho.

¿Cuál es el principal reto para la descarbonización?

Quizá la movilidad. El tráfico es el 20% de toda nuestra huella de carbono y el 95% es tráfico de carretera. Pero, no es fácil disminuir el uso de coches privados para desplazarse en las zonas remotas y menos pobladas, porque Finlandia es un país con mucha superficie, poca gente y muy largo, con 1.300 kilómetros de extremo a extremo. Para cambiar el paradigma la base cambiar es el tipo de energía de los automóviles. El 35% de los nuevos coches que se registran son eléctricos, y se están desarrollando mucho los biocombustibles. Además, en áreas urbanas se intenta reducir el uso de coches privados con más transporte público, bicicletas y caminar, claro. Usamos la bicicleta se muchísimo, incluso en invierno. Yo me desplazo así cuando estoy allí, solo hay que cambiar los neumáticos para no resbalar; porque, eso sí, hay mucho hielo en las calles.

Una cuestión en la que tienen mucho avanzado es en la descarbonización de las calefacciones, con las redes urbanas de calor.

Al no tener materias primas, hemos tenido que utilizar otros tipos de producción energética y ser muy eficientes. Por eso los residuos de la industria forestal son muy importantes. Hoy esa industria puede generar más energía de la que consume, porque optimiza la producción de tal manera que, en cada fase, recupera todo el calor que genera y lo utiliza como fuente de energía. Igual que los centros de supercomputación. Todo el calor que producen se recoge y se utiliza para la calefacción urbana en todas partes del país. No dejamos que se pierda nada.

¿Armoniza bien el desarrollo de ciudades inteligentes con la conservación de sus características propias?

Eso muchas veces significa ocurran cosas sin que casi nos demos cuenta. Implica que hay menos coches y más trasporte público, bicicletas o caminantes. Eso hace las ciudades más confortables y con mejor calidad del aire, no diferentes estéticamente. La eficiencia energética no se ve, pero baja la factura de electricidad de los ayuntamientos.

Perfil

De erasmus a embajadora

Embajadora en España desde septiembre de 2021, entre su primer destino en Etiopía en 2005 y el actual, la carrera diplomática de Sari Rautio ha transcurrido entre se Moscú, Bruselas y diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Helsinki. Es la cara oficial de su país en España. Por tanto, el abanico de sus obligaciones es amplio: desde trabajar con Bussiness Finland para que las empresas finesas más punteras abran mercado aquí, a visitar a la la nutrida comunidad de compatriotas residente en Torrevieja. Como buena finlandesa es aficionada y practicante del deporte de orientación y demostró su nivel cuando, siendo una joven erasmus en Granada, participó allí en una carrera. La ganó.