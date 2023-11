Seguridad gestionada: 10 cosas que debes saber

La ciberseguridad pasó de ser un lujo a una necesidad en el mundo moderno, tanto para empresas como para personas. Ya que las amenazas cibernéticas aumentaron considerablemente, poniendo en riesgo la privacidad y seguridad. Es por ello que es necesario contar con estrategias de seguridad inteligentes. Y es aquí donde surge la seguridad gestionada, un servicio pensado para las empresas.

¿En qué consiste exactamente la seguridad gestionada?

La seguridad gestionada es una forma de ciberseguridad centrada en ofrecer la protección integral a los sistemas y datos en línea. Se le llama así debido a que se caracteriza por externalizar diversas tareas de seguridad a proveedores especializados. Aquellos que cuentan con las tecnologías y conocimientos avanzados necesarios para detectar y enfrentar amenazas digitales.

Es un servicio con efectiva las 24 horas del día, durante todo el año

Una de las razones por las que la seguridad gestionada se destaca, es por su garantía de protección las 24 horas del día. No importa cuándo y cómo se presente la amenaza cibernética, será posible detectarla de manera inmediata. Asimismo, el tiempo de exposición del sistema y los datos será mínimo. Ya que no existen lapsos de tiempos en los que no cuente con protección.

Detección temprana de amenazas

La seguridad gestionada tiene por objetivo detectar amenazas antes de que tengan tiempo de atacar el sistema. Esto se logra mediante herramientas y tecnologías de análisis, lo que permite identificar malware y actividades sospechosas de manera temprana. Dichos análisis se realizaría varias veces al día, sin necesidad de esperar a que alguna anomalía se presente y realice daños al sistema.

La seguridad gestionada garantiza un plan de respuesta

En caso de que un ataque cibernético se presente en el sistema, no hay nada de qué preocuparse. Ya que los proveedores cuentan con un plan de respuesta ante diferentes situaciones, lo que minimiza el impacto de la intrusión. Sin mencionar que incluyen acciones de recuperación, ayudándote a restaurar el sistema en caso de que algo termine fallando.

Es un servicio en constante actualización

A medida que el mundo digital y las tecnologías continúan desarrollándose, también lo hacen las amenazas cibernéticas. Especialmente, con el creciente aumento de ataques durante el 2023. De ahí que se requiera una constante actualización de estrategias y tecnologías a través de la seguridad gestionada, manteniéndose protegidos ante nuevas modalidades de ciberataques.

Cumple con las regulaciones y normativas

La ciberseguridad no solo se trata de proteger a la empresa, sino también a los clientes finales y su privacidad. Por este motivo, la seguridad gestionada garantiza el cumplimiento de medidas o regulaciones como el RGPD. De manera que es posible podrás evitar pérdidas de reputación e incluso sanciones y multas.

La seguridad gestionada es una solución personalizada

Tal como se espera de servicios de ciberseguridad modernos, la seguridad gestionada no es una solución estática. Lo que significa que se adapta a las diferentes necesidades dentro de la empresa, asegurando que siempre cuente con un servicio que la proteja por completo. Esta personalización va desde estrategias cruciales hasta las herramientas que se usan para establecer dichas soluciones.

Te permite centrarte en lo que de verdad importa dentro de tu empresa

La gestión de la ciberseguridad es un campo bastante amplio y exigente. De ahí que hacerlo de forma independiente no solo requiera una gran inversión de tiempo, sino también de recursos y fuerza laboral. Es por ello que seguridad gestionada intenta evadir este tipo de dolores de cabeza. De manera que las empresas se centren en otros aspectos vitales para su rendimiento.

Integración de múltiples tecnologías

Para lograr una protección altamente efectiva, la seguridad gestionada integra una gran variedad de tecnologías y herramientas de ciberseguridad. Entre ellas se destacan el uso de firewalls, filtrado de contenido, antivirus y mucho más. De esta manera, se garantiza protección ante amenazas de diferentes fuentes, sin importar de dónde provengan.

La seguridad gestionada te ayuda a ahorrar

Como ya mencionamos, mantener una adecuada seguridad digital en empresas no una tarea sencilla. Ya que no solo hay que contar con profesionales adecuados, sino también con la tecnología y herramientas para ello. Esto se traduce en gastos bastante altos. Razón por la que la seguridad gestionada cubre todas estas necesidades sin necesidad de una inversión excesiva.