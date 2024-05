La Fundación Climent Guitart, con sede en la localidad catalana de Lloret de Mar (Girona-Costa Brava), celebra este verano su sexto aniversario impulsando la solidaridad y el turismo sostenible. Cristina Cabañas (en la imagen), presidenta de la Fundación y de Guitart Hotels, se ha propuesto impulsar la sostenibilidad tanto en el ámbito de la pedagogía en la actividad diaria en la hostelería como en el de los eventos, promoviendo actos como el Congreso de Plogging realizado en España con sede en Lloret. La cadena Guitart, certificada en Ecostars, cuenta con seis hoteles y apartahoteles en Lloret, Barcelona y La Molina, de tres y cuatro estrellas y más de 300 empleados. Su Fundación acaba de entregar los X Premios Climent Guitart en reconocimiento al emprendimiento, la formación en turismo sostenible y la solidaridad, entre otras actividades.

El rol de la IA y lo sostenible en el mundo del diseño

Arranca en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona el Fesesdesign organizado por Esdesign, perteneciente a Planeta Formación y Universidades. El gran festival del diseño se celebrará el 7-8 de junio. Destaca el taller «Diseño de Emergencia», que abordará cuestiones sobre sostenibilidad, honestidad de las marcas, reindustrialización e IA versus creatividad; dirigido por Krizia Robustella y Nicasio Torres.

Nueva denuncia de maltrato en una granja de cerdos

La organización no gubernamental Observatorio de Bienestar Animal (OBA) ha denunciado el supuesto maltrato animal que se produce en una granja de Arauzo de Torre, Burgos. En la explotación ganadera, que cría alrededor de 1.000 cerdos, se estarían cometiendo presuntos delitos de maltrato animal y publicidad engañosa. Esta denuncia llega unos meses después de otra contra una granja de Quintanilla del Coco.

Yelmo Cines lucha contra el desperdicio alimentario

La exhibidora líder en España, se ha aliado con la aplicación móvil Too Good to Go para evitar el desperdicio de alimentos en sus salas y promover una economía más sostenible con el planeta. Este acuerdo comenzó el pasado marzo con una fase piloto en la que se han conseguido salvar más de 500 packs, el equivalente a emitir más de 1,4 toneladas de CO2, en diez cines de Madrid, Barcelona y Sevilla.

Libros

«Libertad o tiranía. Agenda 2030» • Cristina Martín

•EDICIOMES MARTÍNEZ ROCA •19,90 euros

EnEn septiembre de 2015, más de ciento cincuenta jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible para aprobar la Agenda 2030, que consta de diecisiete objetivos de aplicación universal cuyo fin es lograr un mundo sostenible en 2030. Ahora bien, ¿esto es así? ¿Es verdad lo que nos han contado los medios? ¿Se oculta algo extraño tras este buenismo que piensa en el bienestar de la humanidad y en conseguir un mundo más igualitario y saludable? ¿Quién está realmente detrás de esta Agenda, y qué intereses espurios tiene? Cristina Martín defiende en este libro que la Agenda 2030 es una mera campaña propagandística dirigida a sugestionar a todas las personas del planeta y a perseguir a la gente que se rebela contra el statu quo.