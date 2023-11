Solo el 16% de las empresas españolas ha implantado una automatización total

Empresas de todo el mundo han visto en la digitalización y en la automatización de procesos la única fórmula para poder sobrevivir en un contexto cambiante, exigente y de una competencia feroz. Resulta fundamental que los procesos de TI estén automatizados para conseguir una gran rentabilidad productiva y económica. En este sentido, el 28% de los responsables de TI de España considera que su empresa perderá dinero si no adopta la automatización total en el futuro.

Esta mentalidad choca drásticamente con los resultados del informe‘Sobrevivir al cambio mediante la automatización de toda la empresa’, elaborado por Red]]. En el mismo, se recoge que únicamente el 16% de las empresas españolas ha conseguido automatizar plenamente toda la organización, mientras que un tercio ha desarrollado la estrategia de automatización pero aún no ha iniciado su aplicación.

Si se compara con los datos de otros países como Francia, Reino Unido y Alemania, también recogidos en el estudio que analizó las opiniones de 1.200 responsables de TI de grandes empresas, se puede ver que la automatización española se encuentra por delante de la francesa, que registra un 12%. No obstante, los niveles de automatización en el sector empresarial alemán y británico se encuentran por encima, con un 18% y un 27%, respectivamente.

El 30% de los responsables de TI asegura que la automatización supondrá un incremento de ingresos y ventas, mientras que para el 28% será la base para crear equipos más productivos.

Es por ello que resulta fundamental la implantación de herramientas de IA Generativa, capaz de ayudar posibles problemas del futuro al ayudar a los usuarios a generar recomendaciones de código coherentes y de alta calidad.

La automatización del mercado español

Del informe se puede concluir que para el 31% de los profesionales de TI en España el beneficio principal de la automatización no es otro que mejorar la calidad de sus servicios y el grado de satisfacción y experiencia del cliente. De hecho, el 23% apuesta por la automatización de la organización como vía para garantizar la colaboración y mantener el ritmo que marcan los avances tecnológicos.

En este sentido, esa evolución hacia la automatización de los procesos solo se podría conseguir si se proporciona una formación y capacitación óptima a los equipos de trabajo, según señala el 28% de los profesionales de TI encuestados. De igual modo, para que esto fuese efectivo, el 32% considera necesario que se expongan los beneficios del cambio durante todo el proceso, así como los resultados que se podrán obtener.

Con respecto a su uso, el 33% de las empresas de España asegura que emplea la automatización para operaciones de seguridad, como la inteligencia sobre amenazas y la respuesta a incidentes. En el 31% de los casos, la automatización pasa a ser clave en su aplicación de TI.

Principales desafíos en materia de automatización

El 25% de los profesionales de TI aseguran que no tienen una estrategia de automatización, afirmando en el 82% de los casos que no han logrado la automatización total de su empresa. Esto es debido a que no se cuenta con tecnologías suficientes (en el 28% de los casos), a la escasez de equipos para implementarla (en el 29% de los casos) y a la preocupación por las implicaciones de ciberseguridad en la automatización (28%).

Para superar el rechazo a la adopción de las nuevas tecnologías y a la automatización de los procesos, el 92% de los responsables de TI precisa de soluciones. En el 45% se asegura que no hay tiempo para implantar la automatización, el 40% se siente abrumado por los numerosos cambios técnicos tan complejos y el 39% aboga por independencia para elegir aquella metodología que mejor se ajustase a sus intereses.

De cara al futuro automatizado, resulta fundamental ver en la automatización una vía para: combatir la reducción de ventas y/o clientes (22%), recortar presupuestos (22%) y cumplir con la regulación vigente del país (21%).

Sin la implantación de la automatización total de la empresa sería imposible adoptar las nuevas tecnologías, como la IAG, en un futuro próximo (asegura el 28% de los encuestados) o retener al talento (según el 26%). Gracias a la automatización se pueden establecer colaboraciones entre los equipos y mejorar el equipamiento para combatir el cambio climático, según el 22%. Por consiguiente, un reto que empresas de toda índole deben afrontar para conseguir adaptarse al futuro.