«Tengo el sesgo de querer que se invierta en España»

¿Cómo ha evolucionado HPE desde que se separó de HP?

En 2016 la compañía decide separar el área de consumo y la corporativa. Son mercados totalmente diferentes y permitió focalizarnos y concentrar los esfuerzos de I+D en áreas más concretas. Después se hicieron otras separaciones en servicios y software. Nuestro negocio es el área de infraestructura: dispositivo de almacenamiento, de cómputo y de comunicación.

También se han hecho 15 o 17 adquisiciones desde la separación para complementar el catálogo y adecuarlo a las tendencias. HPE tiene la mentalidad de hacer los desarrollos internos, pero a veces la ventana de oportunidad es corta o es rápida y tienes que evaluar la opción de compra.

Las últimas adquisiciones han sucedido en el sur de Europa. ¿Está evaluando hacer alguna en España?

Dos de esas compras han sido en Israel, donde hay mucha tecnología y mucho desarrollo. España tiene potencial para ser percibido como como un referente. En Madrid tenemos un Centro de Experiencia de Inteligencia Artificialcon 23 personas que se dedican al desarrollo de proyectos para nuestros clientes del mundo entero.

Su apuesta por la nube es Green Lake. ¿Cómo entiende HPE el cloud computing?

El cloud no es un destino, sino una experiencia. Los clientes quieren tener la capacidad de gestionar sus plataformas de manera flexible como en la nube pública. HPE fomenta la opción híbrida como la solución de facto. No todos los recursos pueden estar en la nube pública por regulación, latencia o soberanía.

Tenemos soluciones de consumo flexible, basadas en suscripción de software y otras suscripciones de infraestructuras. Los clientes pueden gestionar esos componentes de manera sencilla y siempre teniendo el control. Fomentamos el consumo de la plataforma en función de lo que sea más beneficioso para el cliente.

Por ejemplo, en IA los clientes requieren de una plataforma muy grande para hacer simulaciones, pero eso es sumamente costoso. HPE permite consumir esa infraestructura como un servicio en modalidad de cloud pública. Hay un nuevo centro de datos en Estados Unidos y habrá otro en Europa. Se está buscando la localidad porque la parte de sostenibilidad es muy importante.

¿Puede España albergar este centro?

Sé que están mirando mucho la cuestión energética y de enfriamiento. Siempre voy a estar sesgado, como director general en España, aunque sea vicepresidente para toda la geografía, que incluye 52 países y 8.500 empleados.

Si hay una oportunidad de inversión, siempre pregunto «¿por qué no lo hacemos en Madrid?». Sí, creo que hay una oportunidad para seguir creciendo y ser el centro corporativo de la geografía.

¿Cómo se gestiona un negocio con tantas horas de diferencia?

Hemos creado un esquema donde, más ser un como un inhibidor o problema, es una ventaja. Hemos ubicado estratégicamente los recursos dependiendo del rol: si hay un negocio o categoría de producto más fuerte en una zona, su responsable está en esa misma zona. Es curioso, porque la gente no se cohíbe en comunicarse en inglés porque todos tenemos una pronunciación bastante marcada con las imperfecciones naturales de un idioma que no es nuestra lengua materna. La cantidad de reuniones que tengo en inglés se ha incrementado sustancialmente desde que llegué a España versus cuando estaba en EE.UU.

Lleva 33 años en HPE, algo poco común ahora...

Estar en una empresa así te permite aprender muchos roles diferentes: de marketing, técnico, de ventas, de negocio… Siempre aprendes algo nuevo. Después de 24 años en Estados Unidos, venir a liderar una organización que tiene un alto contenido europeo, es un aprendizaje. Es difícil aburrirse en una empresa así.

¿Qué consejos daría a la gente joven?

Hay dos cosas que he fomentado siempre: aceptar los cambios y prepararse para ellos. Hay que rotar dentro del trabajo. Una cosa es la zona de confort y otra cosa el conformismo. Cuando me trasladan a España no siento que me están sacando mi zona de confort: me están sacando del conformismo. Uno nunca está listo para las posiciones: tienes que asumir el rol. Creo que en España hay una oportunidad para mejorar la diversidad.

Un ingeniero al que le gusta promocionar a su equipo

Entró a trabajar al mismo tiempo que el actual presidente de HPE, Antonio Neri. Aunque bromea con que a él le ha ido peor, Yépez empezó como Ingeniero de Servicios Unix en las oficinas de HP en Venezuela. Desde ahí fue escalando posiciones y pasando por diversos departamentos hasta convertirse en el primer directivo de la primera región que aúna el Sur de Europa y toda Latinoamérica.