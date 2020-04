Primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados desde que comenzó la crisis del coronavirus, por lo que las preguntas de la oposición al Ejecutivo se han centrado en esta cuestión. El Pleno ha arrancado con el tradicional rifirrafe entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, apenas 24 horas antes de que se reúnan en el marco de la ronda de contactos que tiene previsto iniciar el presidente mañana. Mientras el jefe del Ejecutivo ha mantenido la mano tendida y ha evitado la confrontación, el líder de la oposición ha cargado duramente contra Sánchez.

Casado le recriminó las formas en las que se le ha citado a ese encuentro para fraguar unos futuros Pactos de la Moncloa con un “usted no es el Rey por mucho que nos aboque a una ronda de consultas o que no defienda al Rey de los insultos de Iglesias” y le exigió una reunión “con luz y taquígrafos” emplazándole a las comisiones del Congreso, conferencias de presidentes o la subcomisión del pacto educativo y le pidió que lleve decretos sensatos. “A usted solo le importa el poder y a nosotros los españoles. Esa es la distancia que tenemos entre usted y yo, la que nos separa”, ha aseverado, recordando que el Gobierno le ha dedicado a su partido “cuatro minutos en 24 días”.

Por su parte, Sánchez ha utilizado las malas previsiones que arrojó ayer el FMI para España y para Europa para defender que la puesta en marcha de ese plan de reconstrucción es “imprescindible” y ha tendido la mano al principal partido de la oposición para lograr un frente de unidad con el que vender al COVID-19. El presidente del Gobierno ha defendido la gestión que se está haciendo de la crisis, con un confinamiento que ha servido para “salvar vidas” y ha augurado que los españoles recuperarán pronto una “nueva normalidad”, que debería ir acompañada de una “nueva forma de hacer política” que “va a necesitarnos a todos” y en la que se imponga “el interés general por encima del interés partidista”.

Este tono conciliador se contrapuso con la dureza del líder del PP, que se apreció desde el primer momento, cuando comenzó su interpelación recordando -"lo que olvida en su Aló presidente semanal"- que España es el país con mayor número de muertos por la pandemia, los que sufren más contagios por “una nefasta compra de productos sanitarios” y con miles de españoles en sus casas sin esperanza ante la crisis económica. “Sea humilde, póngase la corbata negra que usó por las víctimas de Bataclan y díganos cómo piensa homenajear a las víctimas del coronavirus”.

“Inútil, indigno, irresponsable, indecente, desleal... “ Esos fueron los “piropos” que la bancada socialista le dedicó al líder del PP, Pablo Casado por apoyar el estado de alarma “cuando sus socios le dejaron tirados”. “¿Esa es la desescalada política, el pacto de corazón que nos ofrece”, “¿Esa es la lealtad y unidad que nos ofrece mientras que con la otra suelta al dóberman clásico socialista? le preguntó al presidente del Gobierno.

Casado recordó a Sánchez que los acuerdos “se basan en la confianza” y “de usted ya no se fía nadie. Ha engañado tanto, a todo el mundo, que ya ni sus compañeros le creen”. “Pero no nos venda a su teatro de guiñoles en el que no sabe ni el guion ni los personajes. Solo sabe que para cuando caiga el telón tenemos que ser todos responsables de sus errores”, ha zanjado.