RTVE asegura no haber firmado "ningún contrato” con Carmen Martínez-Bordiú Franco en los últimos diez años

La Corporación RTVE ha asegurado que no ha firmado “ningún contrato” con Carmen Martínez-Bordiú Franco ni con empresas de su propiedad durante los últimos 10 años. El ente público responde así a una pregunta formulada por el senador de Compromís Carles Mulet, sobre los contratos suscritos por la Administración General del Estado o las empresas públicas, como RTVE, con Martínez-Bordiú Franco.

Así lo ha explicado en una respuesta por escrito la administradora provisional única, Rosa María Mateo, que asegura que para comprobarlo se han tomado como referencia las empresas en las que Carmen Martínez-Bordiú figura como administradora en la base de datos de información a empresas Axesor.

Según ha indicado, las empresas son ‘Mª del Carmen Martínez Bordiu Franco’, Fiolasa SL, Sargo Consulting SL, Ocnarf SL o Cazalla 18 de julio SL. “RTVE no ha firmado ningún contrato con ninguna de estas empresas durante los últimos 10 años”, ha subrayado Mateo, según Europa Press.

En opinión de Mulet “ni en la televisión pública italiana ni en la alemana sería concebible pagar a las nietas de Mussolini o Hitler por verlas bailar en horario de máxima audiencia, esto solo puede pasar en España”. “Además, no podemos saber lo que se embolsa por estas participaciones vergonzosas”, ha señalado.

La nieta de Francisco Franco participó en 2006 en “¡Mira quién baila!”, un concurso musical que emitía La 1 de TVE los lunes por la noche, programa que contaba con un grupo de famosos a los que acompañaba un bailarín profesional tanto en su preparación como en la prueba final.

Carmen Martínez-Bordiú Franco fue una de las grandes sorpresas de esa edición del programa. Según han declarado los productores del espacio, Toni Cruz y Josep María Mainat, la nieta mayor de Franco habría cobrado “unos 30.000 euros a la semana”, mientras sus compañeros percibían la mitad.

Ambos han asegurado que no la querían como concursante, pero que se la impusieron. Hicieron todo lo posible para ridiculizarla con estilismos chocantes y excesivos, aunque ella se lo tomara con humor.

“Me ponen verde por ser nieta de Franco”, declaró. “Ya sé que no tengo cuerpo de bailarina, me sobran kilos y años. Los que me critican me llaman gorda y que no tengo edad para salir bailando en la tele. Lo único que quiero es pasarlo bien y desde luego me divierto una barbaridad. Siempre me ha gustado bailar y lo bueno de ahora es que tengo profesores que me enseñan tango, vals, merengue… Me atrevo con todo”.

La nieta de Franco fue la última eliminada antes de la gran final, quedando como cuarta clasificada.