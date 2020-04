Sánchez propone crear una “Mesa para la Reconstrucción Social y Económica” del país

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está trasladando una propuesta a los partidos políticos con los que ha iniciado hoy una ronda de contactos para testar si existen mimbres para reeditar un consenso similar al de los Pactos de la Moncloa de 1977. La citada propuesta no tiene un contenido programático propio, sino que supone la invitación a extender esta interlocución a un foro de diálogo propio, bajo la nomenclatura de “Mesa para la Reconstrucción Social y Económica” del país. “El presidente propondrá la constitución de la Mesa la semana que viene y quiere conocer la disponibilidad de los grupos para participar en la misma”, señalan fuentes del Ejecutivo.

En Moncloa dan máxima prioridad y trascendencia a esta iniciativa y el presidente Sánchez y su Gobierno consideran “un asunto de Estado” la reconstrucción social y económica del país, que se pondrá en marcha una vez se supere la crisis del coronavirus. Desde el Ejecutivo se agradece “la voluntad y la disponibilidad al diálogo de todos los portavoces con los que mantendrá estas conversaciones”. Sin embargo, esta ronda de contactos no tiene el carácter transversal que el Gobierno hubiera querido, pues las dos principales fuerzas de la oposición (PP y Vox) han declinado participar en ella esta semana. El PP no acaba de descolgarse, se sigue buscando cerrar una reunión entre Sánchez y Casado, pero muestran su escepticismo y aseguran que no ven “creíble” la propuesta del presidente. Hoy mantendrá encuentros con el Grupo Mixto, Ciudadanos, Unidas Podemos y el PNV. Mañana con EH Bildu, ERC y el resto de formaciones que conforman el Grupo Mixto. La portavoz gubernamental, María Jesús Montero, irá ofreciendo información de estos encuentros a lo largo del día de hoy, según ha informado Moncloa.