Así serán las salidas de los niños: Un kilómetro de distancia, con juguetes, balones y patinetes y sin parques

Los niños menores de 14 años podrán salir a la calle para pasear, acompañados de uno de los adultos que convivan con ellos —padres, tutores, abuelos o incluso hermanos mayores—, a partir de este mismo domingo, 26 de abril. Podrán hacerlo en un horario de nueve de la mañana a nueve de la noche, aunque se recomienda evitar la hora punta y a una distancia máxima de un kilómetro de su domicilio. Las salidas serán de una hora como máximo y tan solo una vez al día. Podrán salir a la calle con sus propios juguetes pero no podrán ir al parque. Hasta un adulto podrá acompañar hasta tres niños que convivan con él y deberá controlar en todo momento las medidas de distanciamiento social. Los niños podrán salir a saltar, correr y hacer ejercicio.

La medida que será aprobada mañana en Consejo de Ministros extraordinario, para decretar la orden ministerial afecta a los niños de 0 a 14 años, que pueden ir acompañados por sus hermanos mayores de 18 años. Se podrá salir de 9,00 a 21 horas. Así, los menores podrán salir a la casa con sus juguetes, como balones o patinetes pero no podrán hacer uso de los parques infantiles y tampoco podrán jugar con otros niños. “A partir del domingo los niños de hasta 14 años podrán salir una vez, una hora, en un kilómetro como máximo, en un horario de entre 9.00 y 21.00 horas, recomendamos evitar las horas punta para evitar posibles contagios. Podrán ir acompañados por un adulto responsable que conviva con ellos, que también puede ser el hermano mayor. Cada adulto podrá salir con hasta tres niños”, ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Además, ha explicado que, los niños que presenten síntomas como fiebre, o compatibles con Covid-19 o que estén en cuarentena, no podrán salir a la calle. Las mascrillas, ha explicado, son recomendables para los niños, pero no obligatorias.

Respecto a las mascarillas que los farmacéuticos hayan adquirido por precios superiores a los reglamentados por el Gobierno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha confirmado que no habrá ningún tipo de compensación para aquellas mascarillas adquiridas en los establecimientos por precios superiores a 0,96 euros. "Va a ser ejecutiva desde el momento que sea ejecutiva y no habrá ningún tipo de compensación”, ha dicho. El titular de Sanidad ha destacado el “muy buen papel” que están haciendo todas las farmacias en España.

“No puede ser que los sanitarios trabajen en condiciones precarias"

Preguntado sobre la gestión del coronavirus en las residencias, el vicepresidente de Derechos Sociales ha reconocido que el Gobierno “tiene que seguir trabajando” con las comunidades autónomas. Ha explicado que "el de las residencias es un problema sanitario que ha puesto además encima de la mesa el problema de la privatización y de las condiciones de precariedad en las que trabajan muchos profesionales de los centros de mayores”. Pablo Iglesias ha recordado que el Gobierno, para ayudar a las comunidades autónomas, consideró como servicios esenciales a los profesionales que trabajan en residencias y que se facilitaron los criterios de contratación, así como que se destinaron 300 millones de euros a las comunidades autónomas para contratar a más personal. En cuanto a la desinfección de centros de mayores, ha recordado que el ministerio de Defensa, en coordinación con la vicepresidencia social, redactó una orden ministerial sobre este asunto y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha entrado en 4.000 centros de mayores en España para desinfectarlos.

Sobre los sanitarios, el vicepresidente segundo ha denunciado que “no puede ser” que los profesionales sanitarios estén trabajando en condiciones “precarias”. Así, el ministro de Sanidad ha deseado que, cuando se supere la pandemia, se logre alcanzar un pacto de Estado por la sanidad. A lo que el vicepresidente segundo ha concretado que ello debe estar presente dentro del pacto de reconstrucción que lidera el Gobierno. “Hay consenso en proteger la sanidad pública y a los sanitarios”, ha explicado Iglesias, para subrayar que “el sistema público ha relevado que une a los ciudadanos. Cuando tienes el virus no te preguntan a que partido has votado o donde has nacido. Ese consenso de defensa de lo público va a ser un eje determinante en los pactos de reconstrucción”, ha dicho. “Vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a un consenso en una de las políticas de salud pública más exitosas que hemos tenido en la democracia. Habrá tiempo, pero ahora estamos completamente concentrados en la lucha contra el coronavirus con una actitud constante de autoexigencia y humildad”, ha explicado Illa.