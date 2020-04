Marlaska asegura que “los bulos y la desinformación son los grandes aliados de la enfermedad”

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del Covid-19 donde, además, destacaron, el reciente fallecimiento de un policía nacional.

El titular de Interior aseguró que en España se ha actuado para afrontar la crisis con “con mayor rapidez” en relación a otros países como Francia, Reino Unido e Italia y que se hizo con el fin de aliviar el sistema de salud, sobre todo las UCIs, con el fin de “ganar tiempo para los científicos que pudieran encontrar una vacuna o tratamiento contra la enfermedad” y presumió de “transparencia” por parte de su departamento.

En esa línea se refirió a la persecución de la ciberdelincuencia. Destacó cómo ahora, que nos encontramos confinados y teletrabajando, “somos más vulnerables”. Grande-Marlaska afirmó que “hay desaprensivos que pretenden aprovechar la grave situación”. Enumeró entre los delitos las ciberestafas, manipulación de documentos oficiales, manipulación.... que aseguró “ponen en riesgo nuestra salud”. El titular de Interior consideró que hay quien “justifica” las estafas, falsas alarmas, vacunas inexistentes o manipulación de documentos oficiales “como actos de libertad de expresión”, pero defendió que “no es libertad de expresión, sino actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos”.

El ministro destacó que hay 45.773 dominios bloqueados por actividades ilegales “usurpando la actividad de organismos oficiales” y subrayó que “ante esta situación, y no ante otras, es en las que actúa este ministerio”.

Grande Marlaska subrayó que “la ciudadanía tenemos derecho a la libertad de expresión, y además la ejercemos, creo que es algo obvio" y dijo que “también tenemos derecho a una información veraz, y la recibimos”. “Lo que no tienen derecho los desaprensivos es a poner en riesgo la salud aprovechando una situación de vulnerabilidad”. “Los bulos y la desinformación son los grandes aliados de esta enfermedad”. Indicó que desde su departamento se evalúan posibles amenazas y “actuamos con toda garantía que nos da el Estado de derecho, y lo seguiremos haciendo”; todo ello sin bajar la guardia en el resto de delitos como el terrorismo, crimen organizado, el narcotráfico... Además, recordó que siguen muy pendiente de los casos de violencia de género o la trata de seres humanos.

Lucha contra la desinformación

El titular de Interior volvió a hacer una puntualización sobre lo que quiere decir la persecución de los bulos y la desinformación. Indicó que luchan contra la desinforman, porque “causan estrés social y alarma social”. Grande-Marlaska puso a modo de ejemplo algunas como la de: “No hagas caso al sistema de salud que está colapsado” y no va, cuando no es verdad, o que el Gobierno utilizaba la aplicación zoom para monitorizar y consideró que están en la obligación de decirle a los ciudadanos que “no es verdad” y que vayan al sistema y tenga confianza en las instituciones. “Esas son las cuestiones y las desinformaciones”, se esforzó por aclarar. “Eso lo tienen que controlar las Fuerzas y Cuerpos, no es con una finalidad política” y atribuyó lo ocurrido a un “déficit en la manifestación”. Monitorizan redes que, subrayó Grande-Marlaska “son abiertas”, y aseguró que ha pedido una información sobre el documento del 15 de abril remitido a las comandancias porque es “una filtración”. También subrayó que hay “amenazas al Gobierno o a la jefatura del Estado” e indicó que se han recogido también de gestión de la crisis de otras comunidades. “Es cuestión de gestión ordenada de la crisis”.

El titular de Interior, se dirigió a la diputada de Vox, Macarena Olona que había protestado porque una diputada se refirió a los agentes como “policía política” y le dijo: "No sé qué concepto tienen de la libertad de expresión, a mí tampoco me ha gustado oír lo de “Policía política”, pero la libertad de expresión consiste en oír lo que no gusta. Ha demostrado que puede aprender un poco hoy el concepto”.

Las explicaciones del titular de Interior no convencieron a los diputados que calificaron de “trampa” por comparar los ciberdelitos, estafas, pornografía y cibercrimen con perseguir opiniones o críticas políticas bajo el amparode la “desinformación”.