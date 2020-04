Moncloa hace inventario: hay 539 vías del callejero franquista

El Gobierno ha aportado un nuevo listado del callejero franquista que existe en España y que, en virtud de la Ley de Memoria Histórica impulsada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero, debería ser eliminado. Se trata de un objetivo que se ha marcado como propio Compromís, con el senador castellonense Carles Mulet como abanderado. El Ejecutivo aporta esta relación precisamente por las peticiones formuladas por Mulet, en este caso una pregunta del pasado 17 de diciembre, a la que responde el Gobierno de Pedro Sánchez con fecha del pasado día 8 de este mes de abril.

Según el listado que proporciona Moncloa con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aún quedan 539 calles, avenidas o plazas con nombres alusivos a personajes del régimen de Franco o al propio ex jefe del Estado, 710 menos que en la relación anterior, que ascendía a 1.249.

«Una gran limpieza», señalan fuentes de la coalición valenciana, «después de la campaña iniciada desde la Cámara Alta».

Este nuevo listado, según Compromís, «no incluye los militares o dirigentes del régimen municipales», que «suelen tener calle en sus ciudades pero son desconocidos en el resto del Estado».

En el caso de «Calvo Sotelo» no se discrimina en esta relación entre el ex presidente del Gobierno o el jefe de la oposición derechista en 1936 y «elevado a mártir por el franquismo». Respecto a «Mola» se entiende en municipios de lengua valenciana o catalana «que no se refiere al militar sino a toponimia local».

Con este listado actualizado, desde Compromís anuncian que se va a reiniciar «la campaña de requerimientos a los ayuntamientos para que cumplan con la legislación actual que prohíbe este tipo de denominaciones en vías públicas». Según Carlos Mulet, esta iniciativa ha conseguido que se retiren desde el año 2017 «cerca de 2.000 calles y símbolos en más de 500 municipios de todo el Estado». Asegura el castellonense que hay localidades «que han cambiado más de una calle, hasta 12 en algún caso».

Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) lamenta este movimiento sin vuelta atrás que pretende eliminar a algunos protagonistas del pasado reciente. En opinión de su presidente, Juan Chicharro, «modificar el callejero de nuestras ciudades al supuesto amparo de la Ley de Memoria Histórica no es más que uno de los pasos que da el Gobierno socialista para borrar de forma sectaria y revanchista la historia de España».

Según el general Chicharro, la propia Ley de Memoria Histórica dice en su exposición de motivos que los lugares públicos «deben ser de encuentro y no de confrontación». «Será por eso», continúa, que «quitan la estatua de Franco delante del Ministerio de la Vivienda –creado por él, por cierto– y en su lugar erigen un monumento a Largo Caballero, el Lenin español, uno de los culpables de la Guerra Civil».

Para el presidente de la fundación franquista desde 2018, «así entienden estos socialistas y comunistas la reconciliación: ganar una guerra que perdieron a través de borrar la historia común». Considera Juan Chicharro que «lo lamentable es que estos sectarios llenos de odio, incluso en momentos de dolor para todos los españoles, permanezcan con ansias de eterna confrontación».

Concluye el general de Infantería en la reserva con una reflexión: «Es inútil entablar diálogo alguno con elementos como este señor Mulet, que de paso debe estar haciendo una buena hucha con sus preguntas permanentes».

En la lista de calles que permanecen con vestigios del franquismo aparece en primer lugar Calvo Sotelo, con 183 referencias, General Mola (62), Capitán Cortés (45), Primo de Rivera (34) y Manuel Fraga (24). Les siguen, por orden, General Sanjurjo (22), Franco (17), General Queipo de Llano (16), General Yagüe (13), Carrero Blanco (11), Héroes del Alcázar (10), Plaza del Caudillo (8) y Millán Astray (7).

Desde 2016 se ha eliminado el nombre de Franco de 233 calles de toda España, además del topónimo de municipios como Guadiana del Caudillo, ahora Guadiana, o Bembézar del Caudillo, hoy día Bembézar. Otros mantienen su topónimo franquista, como Llanos del Caudillo, en Ciudad Real, el único en España que conserva la referencia a Francisco Franco en su nombre.