Podemos lamenta la “actitud indecente” del PP y exige a ERC “más Tardà y menos Torra”

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha calificado de “indecente” la actitud del Partido Popular y Vox en el Pleno que debate esta mañana la cuarta prórroga del estado de alarma: “No tiene parangón en Europa”. Respecto a la postura del presidente popular, Pablo Casado, Asens le ha afeado que no haya aprovechado su “oportunidad de estar a la altura” como “alguien que aspira a ser presidente”. Ha señalado que, a su juicio, “sin prórroga” del estado de alarma se pondría en riesgo, entre otras cosa, el escudo social, el confinamiento y la obligación de utilizar mascarillas.

También ha invitado al conjunto de las formaciones políticas a “dejar a un lado la lucha partidista” y “no instrumentalizar a las víctimas”, ya que “cada vez que nos peleamos, el virus gana”. En este contexto, Asens ha querido poner en valor la actitud de Ciudadanos y de Inés Arrimadas por apoyar la prórroga: “Agradecemos a Cs que hayan entendido eso y que hayan ejercido de derecha responsable”. Aunque ha reconocido que nunca gobernarán con el partido naranja, pero sí se ha abierto a la posibilidad de colaborar en materia de salud pública.

Asens ha sido especialmente duro con la posición de Esquerra. Ha criticado que el grupo de Gabriel Rufián vote en contra y le ha lanzado una advertencia: “La competencia de ERC con Junts per Cataluña sólo nos conducirá al precipicio de Vox”. A este respecto ha reclamado a Rufián “más Tardà y menos Torra", en referencia a las declaraciones que Joan Tardà ha realizado en los últimos días en torno a la necesidad de que Esquerra se abstuviera en la votación de hoy. Por todo ello, Asens ha pedido a ERC un cambio de posición y “recuperar la fraternidad y el republicanismo frente al virus de la confrontación identitaria”.

Respecto al Gobierno, Asens ha destacado la “actitud de buen dirigente” del presidente Sánchez: “A este Gobierno se le pueden hacer críticas, pero nadie le puede discutir el esfuerzo titánico por salir de esta crisis al contrario de lo que sucedió en 2008”. También ha valorado la capacidad del Gobierno a la hora de cambiar de opinión y rectificar, por ejemplo, en el protocolo para las salidas de los niños o en abrirse a la posibilidad de que la desescalada pueda efectuarse por áreas sanitarias y no necesariamente por provincias. A pesar de todo, también ha señalado la necesidad de “profundizar” en otros frentes en otros ámbitos. Entre ellos, apostar por el confinamiento domiciliario de aquellos presos que se encuentran en régimen de semilibertad, acometer una regularización extraordinaria de personas sin derechos independientemente de donde hayan nacido y profundizar en un modelo más federal y descentralizado: “Queda mucho por recorrer. El mejor reconocimiento de la plurinacionalidad es apostar por una salida descentralizada con una mayor cogobernanza”.

Errejón carga contra el Gobierno: “Tienen que cuidar sus apoyos. No basta con Vox para llamar a filas”

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha lamentado “la ceremonia de la frivolidad” protagonizada por el Gobierno y la oposición en estos días: “No pueden jugar con lo que no les pertenece, con el esfuerzo, la disciplina y las esperanzas del pueblo español”. Errejón ha criticado duramente la actitud del Gobierno a la hora de no negociar con sus socios de investidura la aprobación de esta cuarta prórroga: “La suficiencia es mala consejera. Ustedes salen hoy de esta cámara con menos apoyos y menos plumas y las van a necesitar. Tienen que cuidar a sus apoyos. No basta con Vox para llamar a filas. No se puede utilizar el chantaje porque funciona mejor la persuasión”. Por todo ello, ha reclamado a Sánchez “cuidar al bloque que le hizo presidente”, ante la evidencia de que “esa mayoría se ha ido resquebrajando”. A pesar de ello, los dos diputados de Más País votarán a favor de la prórroga del estado de alarma.

Respecto a la oposición, ha criticado especialmente la posición del PP y de su presidente, Pablo Casado. “No sé a qué están jugando”, ha asegurado tras recordar que mientras Casado viste corbata negra y exige el luto nacional, su partido organiza “el Ifemazo” y reparte bocadillos de calamares, en referencia al acto que se organizó en el cierre del hospital levantado en Ifema para luchar contra el coronavirus.

Dentro del Grupo Plural, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmado que votará a favor de esta cuarta prórroga, mientras que el diputado del BNG, Néstor Rego, se abstendrá. Los dos partidos canarios, Coalición Canaria y Nueva Canarias, también han avanzado su voto favorable. Tanto Ana Oramas como Pedro Quevedo han puesto en valor que el Gobierno se haya puesto en contacto en las últimas horas con ellos para entablar cauces de diálogo y han reclamado medidas ante la situación de emergencia económica y social que atravesará la comunidad canaria en los próximos meses por su dependencia del turismo internacional.