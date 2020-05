Bildu: “No me preocupa la rectificación el PSOE, el acuerdo sigue vigente”

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que la rectificación del PSOE sobre el acuerdo para derogar la reforma laboral, por el que la formación vasca se abstuvo en la votación de la quinta prórroga del estado de alarma por el coronavirus, es “un matiz terminológico” y que “no le preocupa demasiado” porque el pacto “está vivo” y firmado por las tres formaciones (EH-Bildu, PSOE y Unidas Podemos).

Aizpurua ha respondido así al ser preguntada en Las mañanas de RNE, después de que el PSOE señalara en un comunicado, a última hora de la pasada noche, que el acuerdo con EH Bildu anunciado en el pleno del Congreso no supondría la derogación "íntegra" de la reforma laboral.

"El PSOE no ha rectificado, ha hecho una matización terminológica que no me preocupa demasiado. Nosotros tenemos un acuerdo y me parece bien que se empiece a clarificar", ha señalado Aizpurua, aunque que al mismo tiempo ha admitido que "es cierto que puede querer reducir algo el ámbito" del acuerdo.

La portavoz de EH Bildu considera que el hecho de que el pacto se firmara por las tres fuerzas políticas le da "una carta de naturaleza y una claridad y arroja luz y taquígrafos a la política y a los acuerdos políticos".

“No puede caer de un día para otro”

Aizpurua, que anunció el acuerdo durante el pleno del Congreso en el que salió adelante la prórroga del estado de alarma, ha señalado que en su formación son "conscientes" de que la reforma laboral "no puede caer de un día para otro" porque no se puede llevar a la ciudadanía "a un vacío legal".

EH Bildu tuvo conocimiento casi a medianoche del comunicado del PSOE sobre el pacto entre las tres formaciones, "de forma casi paralela" a su publicación, según ha asegurado Aizpurua.

Las firmas de los tres grupos se recogieron "a lo largo del día", pero decidieron que el pacto se hiciera público una vez terminado el pleno, algo que no les pareció mal, según Aizpurua, porque el pleno "tenía su ritmo comunicativo" y una cuestión como esta "puede distorsionar".

Al ser preguntada por si le consta que el presidente del Gobierno estaba al corriente de este pacto, la diputada vasca ha dicho que lo que le consta es que está firmado por la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, “eso es lo que le consta a todo el mundo” y que si lo conocía o no Sánchez ya “es una cuestión interna de ellos”.