Vox advierte de que la renta mínima produce “un inevitable efecto llamada a gritos”

Vox no quiere una renta mínima que se “cronifique y suponga una cartilla de racionamiento”. El vicepresidente de acción política, Jorge Buxadé indicó que la izquierda utiliza las palabras, pero no les da el contenido y considera que “los derechos de los españoles están en juego”. Para Vox la auténtica justicia social es la de que todos los españoles tengan un empleo, pero esta renta mínima “cronifica la pobreza”. No queremos que un gobierno cobarde y criminal cronifique la pobreza, sino que los españoles salgan adelante por sí mismos para salir de la pobreza.

Los de Abascal se habían mostrado favorables la semana pasada a esa renta mínima del Gobierno, indicó Buxadé, son favorables a que se ayude a los que se les ha prohibido trabajar. Sin embargo, a la vista del borrador dejan claro que se oponen a ese “proyecto porque pretende una renta mínima permanente, cronificar la pobreza y no una renta temporal”. El vicepresidente de acción política destaca que la “auténtica justicia social de un Gobierno es permitir a los españoles trabajar y recuperar su vida”. Por ello la tildan de “renta mínima antinacional” y que entrega la gestión de esos pagos a las comunidades. Y subraya: “Ha producido un inevitable efecto llamada a gritos". "No podemos admitir que millones de españoles sin empleo sean tratados en la misma o mejor condición que los que entran en territorio español”.

Buxadé advierte de que el mismo BOE establece que excepcionalmente los que sean víctima de trata de seres humanos “no necesitan demostrar la residencia de un año", que sería una de las condiciones que se establecen para la solicitud de ese ingreso mínimo. Por ello, considera que “debemos atacar el tráfico ilegal de seres humanos en origen” donde, por ejemplo, en Marruecos o Túnez, las ONG son transbordo marítimo de permanente colaboración para el transporte de mafias. “Les abre una espita a esas mafias”. “Las redes sociales están inundadas de este llamamiento, porque quien sea víctima de la trata de seres humanos accederán a ese ingreso”. Y llama por ello a luchar contra esas mafias de trata de seres humanos.

Comisión de reconstrucción

Vox ha asegurado que continuarán participando en los trabajos de la comisión de reconstrucción porque respeta las instituciones, aunque consideren que deberían algunas ser eliminadas como por ejemplo los parlamentos autonómicos. Esta tarde Buxadé participa en la comisión de la reconstrucción y aseguró que “estaremos”. “No es nuestra dignidad sino la de los cuatro millones de españoles que nos votaron" y por ello indicó que no consentirán ni faltas de respeto ni insultos a los españoles. “No se puede reconstruir nada si no analizamos las causas de la destrucción”. Y tampoco, advirtió permitirán que la izquierda use la comisión de reconstrucción como la “comisión de la demolición de la unidad de España”.

Por otro lado, el vicepresidente de acción política de Vox manifestó el apoyo del partido al presidente de EE UU por la ilegalización del grupo terrorista Antifa, al igual que ha pedido la ilegalización de los CDR y Tsunami en España. Buxadé ha relacionado este clima de violencia que se vive en EE UU con el momento en el que el país ha dejado de participar en la OMS “al servicio de China” y la misma semana que Trump se ha enfrentado a la “toda poderosa red social Twitter”. “Está perfectamente orquestado”, zanjó.

También criticó la falta de respeto del vicepresidente Pablo Iglesias cuando se refirió a Vox afirmando que “quiere dar un golpe de estado, pero no se atreve”. Ante esto, Buxadé aseguró que “el único que ha dado un golpe institucional ha sido la izquierda radical” al suspender el control del Gobierno, no consultado al Consejo de Estado durante el estado de alarma.