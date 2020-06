Cs defiende su “sí” a la prórroga del estado de alarma “tragándose el orgullo”

Ciudadanos defendió su “sí” negociado de la sexta prórroga del estado de alarma. Dijo que es un “sí” a los españoles, en “conciencia” y que lo hace porque el partido practica la “política de verdad" y "útil”. Sin embargo, advirtió de que por el contrario es un “no” al Gobierno de Sánchez porque no les gusta. “Es un voto con la conciencia tranquila de cumplir con el deber de ser un partido de Estado”.

El portavoz de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Bal, aseguró que sigue tendiendo la mano al Ejecutivo en esta prórroga del estado de alarma y que por tanto “le exigirán sus responsabilidades”, las pactadas para darle el “sí”.

Bal criticó la “prepotencia y las artimañas” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con el que, reconoció, no ha sido fácil negociar y subrayó que habían hecho un esfuerzo “bíblico”; “pero nos tragamos el orgullo, pensamos con la cabeza, porque somos el partido de la razón". El portavoz de Cs destacó que han votado “sí” las seis prórrogas del estado de alarma “para ganar la última batalla” al virus. Insistió en que no se trata de una moción de confianza ni de un Presupuesto lo que hoy se vota y subrayó que habían logrado “forzar” al Gobierno a un consenso “que no quiere”. “Tiene un Gobierno horrible que quiere derogar la reforma laboral, con un socio de Gobierno que pacta el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco” y pide la libertad de los Jordis y pondrá en marcha la mesa de la vergüenza", le reprochó.

Se encaró al portavoz de ERC, Gabriel Rufián a quien recomendó que revisara su intervención porque está “intranquilo y enfadado” por los pactos del Gobierno con Cs. “Algo estamos haciendo bien cuando se enfadan tanto con los acuerdos que llegamos”, dijo. Le reprochó que Esquerra negocie con la “mesa de la vergüenza”. “No voy a hacer lo mismo que usted, pidiendo cosas que no sirven”, “¿Cree que me voy a fijar en si pacta Sánchez con usted? Me voy a fijar en los españoles, porque yo no me pongo nervioso con la palabra igualdad”. Además, Bal le pidió a Rufián que “mire a la cara a los autónomos catalanes, también a los independentistas" y les diga que sus problemas se resuelven en una mesa de diálogo como la que han pedido. “No lo va a conseguir con su mesa, su mesa y su mesa”. “Insúlteme si quiere, provóqueme, no conseguirá que le pierda el respeto; porque no voy a pensar en eso, sino en mi deber”.

El portavoz de Cs aseguró que es el momento de “no dar un paso atrás”, y de apostar por la plena igualdad con condiciones de gobierno sin privilegios. Finalmente pidió a los españoles un “último esfuerzo” y le recordó a Sánchez que sí que había un plan "B" después de que éste anunciara que era la última prórroga del estado de alarma que iba a solicitar.