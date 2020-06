Iglesias obliga al PSOE a retratarse con la Monarquía

El principal socio del PSOE en el Gobierno manifestó ayer su intención de proponer que se abra en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos I y, más concretamente, sobre el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE Medina-Meca. Será la tercera vez en este año que partidos de la izquierda traten de redoblar su ofensiva contra la Monarquía en la Cámara Baja. Fuentes del partido de Pablo Iglesias confirmaron que el grupo confederal quiere que esta iniciativa parlamentaria tenga la mayor cantidad de apoyos, para lo que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, está poniéndose en contacto con todos los grupos parlamentarios. De hecho, según confirmó en rueda de prensa, la nueva petición contaría con el apoyo de ERC, JxCAT, la CUP, BNG, PNV y Compromis, por lo que contaría con el respaldo de más de un quinto del Congreso.

Las mismas fuentes aseguraron que «teniendo en cuenta lo ocurrido anteriormente, el diseño jurídico de esta comisión de investigación va a ser diferente para que tenga una mayor probabilidad de ser aprobada en la Mesa del Congreso». El as en la manga con el que juega ahora Unidas Podemos es el de pedir que la investigación se limite a los hechos posteriores a la abdicación de D. Juan Carlos, con el fin de no contravenir el ordenamiento jurídico, que en su artículo 56.3 refrenda la inviolabilidad del jefe del Estado. De hecho, el portavoz morado dejó entrever que, con el cambio de parámetros jurídicos, la petición podría ser calificada por la mesa del Congreso. «Ha resultado difícil que la mesa del Congreso se posicione a favor de que pueda haber una comisión de este índole y por eso hemos querido diseñar jurídicamente una propuesta de comisión diferente. En la comisión que vamos a registrar pedimos que solo se investiguen los hechos acaecidos después de la abdicación de D. Juan Carlos. Esto va en la línea de lo que la Fiscalía está diciendo. Creemos que una comisión que se ciña a estos parámetros puede ser calificada por la mesa», respaldó. Por otro lado, dejó entrever que el PSOE rechazaría la comisión. «He hablado con Adriana Lastra e intuyo que su posición (la del PSOE) será igual de coherente que la nuestra con lo que hemos defendido siempre». De hecho, fuentes del Congreso aseguran que la posición no ha cambiado y que ya es conocido el respeto a la Ley y al dictamen de los letrados –que rechaza la comisión debido a la inviolabilidad de la Corona– y que no ha habido ningún otro tipo de pronunciamiento.

El veto de la mesa

Hasta ahora, esta pretensión de la izquierda siempre ha sido rechazada por la mesa del Congreso , que se escuda en la opinión de los letrados de la Cámara Baja de que no se puede investigar sobre el citado asunto por la inviolabilidad del rey permanente, recogida en la Constitución. Una vez que la petición de Unidas Podemos recibiría el respaldo de las fuerzas independentistas y nacionalistas, la pelota se encuentra ahora en manos del PSOE, que será quien con sus votos decida en la mesa del Congreso si dar luz verde o no a esta petición.

Unidas Podemos promovió la petición de creación de la comisión tras llegar al Gobierno en marzo. Sin embargo, finalmente rehusó su registro justificando que no era el «momento acertado», al encontrarse el Ejecutivo inmenso en frenar la crisis del coronavirus. Ha sido precisamente la intención de los partidos citados anteriormente de registrar la solicitud lo que ha hecho que Podemos mueva ficha y se una esta maniobra para desestabilizar la Monarquía.

Fue el pasado 12 de mayo cuando la mesa rechazó la pretensión de la CUP de llamar a comparecer al rey Felipe VI y a su padre Don Juan Carlos I por el supuesto cobro de comisiones. Como ya se apuntó, la solicitud fue rechazada con los votos del PP, PSOE y de Vox, mientras que los morados, el cuarto grupo que forma parte de la mesa del Congreso, optó por respaldar la petición de la CUP.

Anteriormente, el 30 de marzo, el Congreso rechazó también una propuesta similar a solicitud de ERC, JxCat, PNV, Más Pais, BNG, Compromís y Bildu. Entonces, PSOE, PP y Vox volvieron a unir sus votos para vetar la comisión, mientras que Unidas Podemos votó a favor de permitir tanto el debate como la comparecencia del Jefe de Estado.

El PP se pronunció ayer con la contundencia que cabía esperar. rechazando que se cree una comisión de investigación y alegando que este «cometido» corresponde a la Justicia, no al Parlamento. Además, se indicó que la izquierda con ese tipo de comisiones lo que busca es un «juicio paralelo» y «desgastar instituciones» como la Monarquía. Así se pronunciaron el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumiera la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en el año 2011.