El PP quiere que Sánchez aproveche sus vacaciones para "reflexionar" sobre su dimisión

Ni siquiera en el primer sábado del mes de agosto el Partido Popular ha desaprovechado la ocasión de atizar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Ha sido Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación, quien ha comparecido ante los medios en Madrid, para pedir a Pedro Sánchez que "reflexione" durante estas vacaciones y, después, dé "un paso al lado".

Una cantinela que no parará en las filas del primer partido de la oposición, que se aferra al último revés de The Economist al presidente del Gobierno, por si un medio internacional de prestigio resulta más convincente. "Hace menos de una semana", ha recordado el dirigente popular, era el propio Sánchez quien "utilizaba esta cabecera inglesa para poner de manifiesto sus grandes logros en materia económica".

Vamos, que si el medio británico es patente de corso para la bueno, también lo es para lo malo. Por eso, ha incidido en la dimisión del presidente. "Que le devuelva la palabra a los españoles para, en unas elecciones adelantadas, poder devolver a este país a la senda de la normalidad".

En su comparecencia sabatina, De los Santos ha censurado al Gobierno. "Lo que persigue cualquier democracia", ha dicho, es el "respeto a las instituciones". Justo lo contrario de una administración salpicada por los escándalos. "Si algo representa al Gobierno de Pedro Sánchez y también al PSOE es la corrupción". Para muestra, la situación procesal de los dos últimos secretarios de Organización socialista, "hombres fuertes en el partido y en el Gobierno". Uno, "en la cárcel, y otro sin poder salir de España porque la Justicia le ha retirado el pasaporte".

Pues ni con esas, ha lamentado el vicesecretario del PP, se va Sánchez a su casa. "Él sigue mirando para otro lado". Alberto Núñez Feijóo dijo que "las vacaciones están sobrevaloradas" (un chascarrillo sin la menor trascendencia), pues su formación quiere que el jefe del Ejecutivo aproveche el descanso de estos días para reflexionar de verdad, no como hizo allá por abril del pasado año.

A ver si, esta vez, al fin, llega a la conclusión de "lo que significa gobernar un país como España y hasta qué punto ha erosionado la política y la democracia" con los "ataques constantes a los jueces", un "ninguneo permanente a la soberanía nacional" -porque, ha opinado el vicesecretario, "no llevar leyes a las Cortes generales es reírse de la soberanía nacional"- y, por último, "haciendo de su Ejecutivo una mentira".

La polémica por el centro de menas en Madrid

Sobre la última polémica patria por el cierre de un centro de menores inmigrantes no acompañados en Pozuelo, que le ha costado al PP acusaciones de "racismo", De los Santos ha defendido tanto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como a la alcaldesa de la localidad. "No hay más racista que en el Gobierno de España se dé por bueno que dos comunidades autónomas como son Cataluña y Euskadi no formen parte del reparto de los menores no acompañados".

El problema migratorio en España, ha añadido, es "la gestión de los flujos migratorios" por parte del Gobierno. "Casi siete años después de gobierno nefasto de Pedro Sánchez no se ha dado ni un solo paso en lo que se refiere a las políticas migratorias, al contrario, lo que se ha hecho es de alguna manera dar carta blanca a esas mafias que trafican desgraciadamente con los dramas de tantos hombres y tantas mujeres", ha sentenciado.