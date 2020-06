El Parlamento retira el retrato del “ciudadano Juan Carlos de Borbón” con el voto del PSN

El Parlamento de Navarra ha acordado la retirada del cuatro del “ciudadano Juan Carlos de Borbón” de la Sala de Gobierno de dicha cámara, una sala de reuniones que reservada para el Ejecutivo navarro.

La declaración institucional contenía un primer punto, rechazado con los votos en contra de Navarra Suma y PSN que decía que “el parlamento navarro apoyará la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para la investigación sobre las supuestas actividades del ciudadano Borbón”, en referencia al Rey emérito.

Sin embargo, la Junta de Portavoces aprobó la retirada retrato de Don Juan Carlos con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra (IU) y solo el voto en contra de Navarra Suma.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha valorado la retirada del retrato, pero ha defendido también la necesidad de una investigación, “tanto por higiene democrática como por los indicios que existen de corrupción, que son abrumadores”, en relación con el supuesto cobro de comisiones en las obras del AVE a la Meca. Simón consideró que “es hora de terminar con los 40 años de impunidad de la Casa Real” y aseguró que es “un desacierto” que el PSN haya rechazado la investigación. La parlamentaria de I-E ha opinado que el PSN “una vez más pretende boicotear una investigación en el Congreso por una cuestión tan clara que exigiría su voto a favor”. Además, ha pedido la celebración de un referéndum sobre la monarquía.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, afirmó que esta iniciativa “viene a definir lo que para Izquierda-Ezkerra es prioritario en esta tierra”. “Habla del rey Juan Carlos en un momento en el que Navarra tiene sus prioridades en otro sitio. No sé si I-E se ha enterado de que hay más de 41.000 empleados, de que tenemos una crisis económica y social por delante. ¿Vamos a ayudar a los navarros quitando un cuadro en el Parlamento? ¿Vamos a ayudar pidiendo que se suspendan las horas de religión en los centros educativos, como también ha propuesto I-E? ¿Esto nos va a ayudar a generar empleo, a generar oportunidades? Me parece que se define por sí solo. Y que el PSN haya entrado en este juego es muy poco serio". Esparza ha asegurado que “la sociedad navarra se merece respeto desde los grupos parlamentarios, porque hay miles de navarros que lo están pasando mal, que no saben qué va a ser de su futuro”.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, cuestionó que I-E haya presentado esta declaración en el actual contexto de crisis del coronavirus y afirmó que el PSN está “centrado en las cuestiones que la ciudadanía necesita en estos momentos, que es un plan de reactivación que mejore su día a día”. En todo caso, ha explicado que el PSN ha respaldado la retirada del cuadro del rey por que “es competencia de este Parlamento y entendemos que lo debemos quitar”. En el caso de la investigación, ha afirmado que “no tenemos por qué entrar en otras cuestiones en las que son otros los que deben entrar, como la Justicia de este país”.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que el PSOE “siempre se ha posicionado en contra de esta comisión en el Congreso y en el Senado, también aquí, es coherente, pero lamento profundamente esta posición”. En cambio, ha recordado que el representante de Geroa Bai en el Senado, Koldo Martínez, sí respalda esta investigación, informa Ep.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha mostrado su “satisfacción” por la retirada del cuadro, pero ha lamentado que “se haya impedido” el apoyo a la comisión de investigación.