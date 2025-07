Rufián advierte a Sánchez que si la corrupción "escala" le obligará a elecciones

Lo más importante de la intervención de Gabriel Rufián llegó al final. "¿Qué vamos a hacer nosotros?". Este miércoles, en el Congreso de los Diputados, durante la comparecencia extraordinaria en la que Pedro Sánchez, por primera vez, da cuenta de la corrupción del PSOE, el portavoz de ERC ha dado una suerte de tregua al presidente del Gobierno.

"Si esto se queda aquí, en tres listos que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar", le ha trasladado desde la Tribuna. Un mensaje de tranquilidad. A medias. Porque, de la misma forma, le ha advertido: "Si esto escala, si nos hace escoger entre los corruptos profesionales y los cutres, le vamos a obligar a que la gente decida lo que tiene que ser el PSOE, este país y este gobierno". Y ha añadido: "Llegará un punto en el que quizás usted no frene a la derecha".

Rufián ha emplazado a Sánchez a dejar el "y tú más" y ha tirado de hemeroteca para recalcar otra vez su argumento de que "la izquierda no puede robar". Lo cual, ha matizado, "no significa que la izquierda" no meta la mano en la caja. "Significa que la izquierda no puede robar, la penalización es extremadamente mayor que con la derecha", ha puntualizado. "Cuando la izquierda roba, nuestra gente llora".

Para salir del atolladero de la corrupción, el portavoz de los republicanos ha recomendado a Sánchez que "haga un programa de medidas realmente radicales". Y ha planteado tres: "Vivienda, vivienda y vivienda". Si el Gobierno se lamenta de que no permean sus medidas sociales, Rufián cree que es por una razón muy sencilla: "Cómo quiere que la juventud valore algo si vive en un zulo".

Así pues, Rufián ha instado a Sánchez a que "deje de hablar solamente para los votantes, militantes y simpatizantes del PSOE", porque no está en el poder sólo por ellos. "A usted le votó mucha gente en el 2023 por simpatía o miedo". Y esos electores, ha advertido, "están huérfanos, se sienten huérfanos". Porque el presidente "está bunkerizado, habla para los suyos". Por eso, le ha exigido "que salga a la ofensiva".