Cataluña vuelve a tensionar al Congreso: De “la España que no va a conocer ni la madre que la parió” al “hit del verano”

El Congreso debatía hoy una moción consecuencia de interpelación urgente a propuesta del PP con el objeto de que el Gobierno aclare el “impacto constitucional” que tuvo la reunión de la Mesa entre Moncloa y la Generalitat en febrero. El pleno, distó, sin embargo, de profundizar en este punto a pesar de que los populares insistieron en que las negociaciones con los independentistas debían acabarse. Volvió a repetirse una fotografía de confrontación entre el bloque de la derecha y el de la izquierda. Y los socios de la investidura aprovecharon para reclamar a Pedro Sánchez que retome la mesa bilateral de diálogo con Cataluña. El debate de la moción centró buena parte de las críticas de la tarde y pasó de las acusaciones por parte de Vox sobre que “a España no la va a conocer ni la madre que la parió” a el argumentario utilizado por los partidos de la izquierda sobre el uso del PP sobre el desafío independentista. A juicio de ERC y de Unidas Podemos es su “hit del verano”.

La diputada Edurne Uriarte instó al Gobierno a romper esa mesa bilateral y ofreció un “patriotismo nacional” en el que se encontrara la mayoría de la Cámara para defender las normas básicas de la Constitución. “Les pedimos que rompan con la mesa bilateral con los independentistas, que se comprometan en la defensa de la Constitución y que se pongan del lado de esa mayoría de españoles que respetan la Constitución y forman parte de esta nación”.

Una petición a la que se unió Vox, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “pagar el precio de la mesa gustosamente para mantenerse en el poder”. Su diputado, Ignacio Garriga aseguró que su partido tiene claro que no se deben permitir “ni mesas de diálogo ni operaciones encubiertas” y calificó la mesa de diálogo como “una traición más de un presidente criminal que está dispuesto a fracturar España con tal de estar en el poder”. Insistió en que Sánchez pasará “a la historia por sus continuas traiciones”. En su intervención se refirió también a Ciudadanos, al que censuró por ser “muleta de un Gobierno que quiere liquidar la nación”. Vox, que ha apoyado el texto presentado por los populares, parafraseó a Alfonso Guerra, asegurando que “A España no la va a conocer ni la madre que la parió”, en referencia a los pactos con nacionalistas.

Desde el partido naranja, el diputado Guillermo Díaz Gómez calificó la mesa como una “mesa de privilegios” y acusó al Gobierno de acudir a esa mesa para “debilitar la solidaridad de los españoles”. “De nada sirve aprobar el Ingreso Mínimo Vital y luego ponerse a trabajar por la desigualdad en España”, reprochó.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban criticó a PP y Vox por “no aceptar el diálogo” y por defender “solo la fuerza y la imposición”. Se preguntó además si ofrecen “algo más allá del 155 (por el artículo de la Constitución) o de la ilegalización de los partidos independentistas”. A su juicio se produjo una “llamada al combate” por la moción del PP.

Desde ERC, Gabriel Rufián, aseguró que el discurso del PP es como “la canción del verano; por mala, repetitiva y porque siempre vuelve”. A su juicio los populares solo tienen “dos temas en verano”, que serían, “Gibraltar y cargarse el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de España”. Rufián criticó al PP por decir que las fuerzas independentistas son minorías. “Con todo el respeto a la minoría política en Cataluña ustedes también lo son. Tienen cuatro diputados”, les espeto. En su discurso criticó que los populares exigieran el fin a la mesa de diálogo por no tener cabida en la Constitución. “Al contrario de lo que se afirma de que una reunión no tiene anclaje constitucional, espero que no todas las reuniones políticas tengan que tener anclaje constitucional. Y sobre todo espero que no exista una Constitución que no reconozca la reunión política, porque menuda Constitución”, ironizó.

Desde Unidas Podemos, el diputado de En Comú Jaume Asens criticó que el PP vuelva con “los clásicos tras archivarse la causa del 8-M", en sus palabras, el “hit del España se rompe”. A su juicio lo inconstitucional no es la mesa de diálogo, sino “un 155 indefinido”. Aludió al proceso constituyente en referencia a Cataluña y lo bendijo, después de que la diputada popular acusara al Gobierno de querer explorarlo en Cataluña. “Dicen que desde esa mesa se quiere promover un proceso constituyente. Ojalá, a algunos nos gustaría”. Aseguró que ahora “hay una oportunidad histórica” para desbloquear el desafío independentista y aludió a las urnas como solución. “Sin pacto no hay solución, pero sin urnas, tampoco”, dijo.

El diputado del PSOE, José Zaragoza, centró su discurso en responsabilizar al PP de la crisis en Cataluña. “No aportan soluciones, solo buscan el conflicto y la confrontación. En palabras del portavoz, el PP quiere “privatizar la Constitución”. Aprovechó su intervención para cargar contra Vox, después de que su diputado le acusara de que Sánchez no va a dejar nada en España” y aseguró que su partido lo que no quiere es “nada de su España, la España del machismo, del racismo, de la homofobia y el franquismo”.