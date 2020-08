Hacia 17 mini estados de alarma en España

¿Es constitucional declarar el estado de alarma en solo una parte del territorio español?

Según explica la catedrática de derecho, Teresa Freixes, el estado de alarma no hace falta que se declare para todo el estado español. Puede declararse solo para una zona y puede ser a iniciativa del propio gobierno o que se lo pidan desde una CC AA o incluso podría ser un conjunto de ayuntamientos.

¿Quién declara el estado de alarma en una provincia o comunidad?

Siempre tiene que ser el Gobierno quien lo declara. Lo declara con el mismo procedimiento que hizo la vez anterior en el mes de marzo. El gobierno toma la decisión de declararlo durante 15 días, promulga un decreto a través del Consejo de Ministros en el que se prevén las medidas que se van a tomar –que no tienen necesariamente que ser las mismas que se tomaron anteriormente–. Pasados esos quince días se puede o continuar con la prórroga –esta vez autorizada por el Congreso de los Diputados– o decaer el estado de alarma. Es decir, la legislación es la misma.

¿Qué medidas se pueden tomar?

Entre las medidas que se pueden tomar, habría que distinguir entre las medidas de tipo sanitario, medidas de tipo socioeconómico o medidas que afecten a la vida ordinaria. Ahora bien, se pueden limitar derechos de los ciudadanos pero no suspender. Cuando se suspenden los derechos es preciso declarar el estado de excepción.

¿Cómo funcionaría el mando único cuando el estado de alarma afecta a un territorio?

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera, reconoce que la regulación del estado de alarma –Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio– «no está previsto para ir haciendo 17 estados de alarma», en este caso, el Ejecutivo está haciendo «una interpretación extensiva». De llevarse a cabo, el presidente Sánchez sería quién nombraría ese mando único que, según señala el experto, puede ser el propio Presidente de la Comunidad Autónoma o incluso el Ejecutivo podría nombrar «al delegado del Gobierno o ministro de Sanidad como mando único». A su juicio, tal y como anunció ayer el Presidente Pedro Sánchez, «no tiene sentido que un presidente autonómico rinda cuentas ante el Congreso de los Diputados». No hay que olvidar, que en caso de una prórroga le corresponde al Gobierno justificar los motivos de la misma ante el Parlamento, por lo que podría darse el caso de que un ministro socialista o de Podemos tenga que defender la situación de una comunidad gobernada por otro partido.

¿Qué funciones puede delegar el Gobierno central?

En caso de que se apruebe el estado de alarma para una Comunidad o provincia, el Ejecutivo podrá delegar cuantas funciones quiera al presidente autonómico o mando único. Según recoge la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio «cuando la Autoridad competente sea el Presidente de una Comunidad Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales»

¿Puede el presidente de una comunidad ser el mando único si se declara el estado de alarma en su territorio?

Para Miguel Ángel Recuerda Girela, catedrático de Derecho Administrativo, «sólo se puede delegar en un presidente autonómico si la situación afecta solo a una comunidad y no a más de una». No en vano, el experto es muy crítico con el anuncio de Pedro Sánchez ya que considera que «tiene que respetar la LO 4/ 81». En este sentido, recuerda que «la declaración corresponde al Gobierno y a nadie más» y subraya que «solo puede ‘delegar’, que no ceder» y «cuando se delega el mando esta en el delegante, y el delegado tiene que ‘obedecer’». Pero ademas, si el estado de alarma afecta a dos comunidades ni siquiera podría delegarse el mando único en los respectivos presidentes autonómicos.

¿Es la mejor opción para evitar que la jurisdicción contencioso administrativa tumbe las medidas restrictivas para frenar la pandemia que proponen las comunidades autónomas como ya sucedió, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid?

Para Freixas, la medida propuesta ayer por Pedro Sánchez es «escandalosa» porque en una situación como la actual de pandemia debe ser el Gobierno «el que lleve la iniciativa» y coordine una acción conjunta. «No es de recibo que el gobierno se inhiba y delegue todo a las comunidades. Al final nos vamos a convertir en un estado fallido porque la instancia quien realmente la tiene es el poder ejecutivo y no la está ejerciendo».

¿Qué consecuencias puede tener que haya 17 estados de alarma en el país?

Conduce a una inseguridad jurídica dado que algunas comunidades pueden tomar medidas de confinar por barrios; otras en todo el territorio; y en otras, el toque de queda. Además, en algunas comunidades pueden prohibir fumar y en otras que obliguen a llevar la mascarilla cuando no se mantengan dos metros seguridad, en otras esa distancia puede ser de un metro y medio. Toda esta disparidad genera una sensación de descoordinación.

¿Hay alternativas al estado de alarma?

Los juristas consultados coinciden en subrayar que se podría aplicar la leyes vigentes como la ley de protección civil o la de seguridad nacional que posibilita al Gobierno de España o al ministro del Interior a adoptar medidas. Por otro lado, también hacen hincapié que durante estos meses no se ha elaborado una ley para agilizar la gestión de las comunidades para que se puedan tomar medidas conforme a la ley. Al mismo tiempo, critican que en el Parlamento no se haya legislado por procedimiento de urgencia o de lectura única una batería de medidas legislativas para hacer frente a la pandemia.