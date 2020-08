Arrimadas: “Iremos a la reunión con Sánchez con un espíritu constructivo pero exigente”

A solo dos días de mantener un importante encuentro con el presidente, Pedro Sánchez, en el que abordarán temas tan transcendentales como la aprobación de unas cuentas públicas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado, tras la reunión de la Ejecutiva Permanente de su partido, que acudirá a la reunión del próximo miércoles con “responsabilidad, queriendo ser constructivos pero siendo exigentes”.

En este sentido, ha vuelto a pedir al gobierno de coalición “coordinación y liderazgo” al tiempo que ha subrayado que estamos en una situación “excepcional” que precisa que todas las formaciones políticas lo aborden “de manera conjunta”. De hecho, ha subrayado que su formación “es garantía de moderación y sensatez”.

Respecto a las posibles diferencias ideológicas dentro de la Coalición y al órdago lanzado por el vicepresidente, Pablo Iglesias, en el que exige que los presupuestos sean primero consensuados en el seno del Gobierno y, posteriormente, se negocien con el resto de partidos, Arrimadas ha subrayado que “está convencida de que a Podemos le gustaría más negociarlos con ERC y con Bildu”, pero que no va a “profundizar en los problemas del Gobierno. Es el Gobierno el que debe responder por qué no tenemos un gobierno fuerte”.

En su intervención también ha hecho hincapié en la próxima vuelta a las aulas. Ha pedido unos “criterios que sean coordinado y liderados por el gobierno central”, al tiempo que ha subrayado no podemos tener 17 “vueltas al cole” distintas. “Si el Gobierno ha tenido tiempo para impulsar la ley Celaá -que no compartimos porque ataca a la concertada-, cómo no va a tener tiempo para preparar estrategia común para toda España”, se ha preguntado.

Preguntada sobre la petición de comparecencia en el Congreso de Iglesias, Arrimadas ha señalado que “Iglesias tienes que dar la cara en el congreso y que nadie debería impedírselo”, en relación al veto del Psoe en la Cámara. “Piden explicaciones pero son incapaces ellos mismos de darlas y no esconderse detrás de otros debates que se está investigando”, ha subrayado.