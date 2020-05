Más bronca en el Congreso: Iglesias acusa a Vox de “querer dar un golpe de Estado, pero no atreverse”

La Comisión para la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso de los Diputados ha sido escenario esta mañana de un nuevo episodio de tensión, con graves acusaciones de por medio. En esta ocasión, los protagonistas han sido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros. Durante su réplica a los grupos parlamentarios, Iglesias ha asegurado que reconoce en Carles Puigdemont a un interlocutor con el que estaría dispuesto a sentarse a negociar porque es el líder de un partido al que votan millones de españoles. En ese momento, ha asegurado estar dispuesto a negociar también con Vox, aunque deslizando un ataque sobre los dirigentes de este partido: “Se puede imagina la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera”.

Estas palabras han provocado la reacción inmediata de Espinosa de los Monteros, presente en la sala de la comisión. El portavoz de Vox ha solicitado en ese momento la intervención del presidente de la comisión, el socialista Patxi López: “Le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo y los cuatro millones de personas que lo han votado, por lo tanto le ruego que le pida una rectificación”.

Patxi López ha salido en defensa de Iglesias: “Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. No tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina. Ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también libertad de expresión: decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar”. A continuación, López ha preguntado a Iglesias si quería retirar sus palabras. Lejos de ello, el vicepresidente, aunque matizando su declaración original, ha insistido la acusación hacia Vox: “Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven, porque para eso, además de de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse".

Esta nueva afirmación ha provocado que Espinosa de los Monteros abandonase la sala de la comisión: “Esto es una vergüenza y no lo voy a tolerar. Es un espectáculo lamentable propio de un marxista como usted”. “¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar?", le ha preguntado Iglesias al dirigente de Vox antes de que este abandonase su asiento. “Cierre la puerta al salir”, ha añadido el líder de Podemos antes de continuar con su intervención.