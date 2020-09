Arrimadas: “No voy a perder ni un minuto en solucionar los problemas internos del Gobierno”

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha regresado al panorama político destacando que su partido es el que siempre ha buscado unidad, y pese a que no fue invitada a la reunión de ayer de Pedro Sánchez con los empresarios mantiene sus esperanzas en la cita que tendrá mañana en Moncloa con el presidente del Gobierno. “El Gobierno de España debe demostrar que quiere unidad. No te fijes en atacar una comunidad autónoma por no ser de tu color político”, señalaba la líder de Cs en una entrevista en “Más de Uno”, con Carlos Alsina.

Arrimadas destacó la angustia que genera la vuelta al cole y señala que “tiene que haber una estrategia nacional de vuelta al colegio y respuesta al Covid-19. Cuando quiere bien que tiene competencias en Educación”. A su juicio, las comunidades han hecho todas sus planes de vuelta al cole ante la ausencia del Gobierno que debería haber coordinado el regreso a las aulas. Tampoco ha hablado el Ejecutivo de qué pasará con los padres cuando un niño tenga que permanecer en cuarentena en sus casas.

Luchas internas entre partidos

Sobre los presupuestos, Arrimadas ha destacado que “no voy a perder ni un minuto en solucionar los problemas internos del Gobierno”. Ciudadanos negociará con Hacienda, como hicieron la última vez y “con números” porque no serán los “Presupuestos de Iglesias” sino los de España. Y el objetivo es conseguir el dinero que nos proporciona Europa, ha matizado, antes de dejar, claro que no quiere unos Presupuestos con ideología de Podemos, ya que eso implicaría más impuestos y cargar al ciudadano.

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Arrimadas ha advertido de que no cuenten con su partido para negociar este asunto. Así, ha asegurado que para ellos “no es fácil” negociar con Pedro Sánchez, pero hay que hacerlo porque la pandemia exige respuestas excepcionales como las que están dando los ciudadanos.

Sobre una posible integración de Cayetana Álvarez de Toledo en su partido, Arrimadas no ha querido entrar y se ha limitado a manifestar la buena relación que la une tanto a Pablo Casado como a la ex portavoz del PP. Y es que, una vez más, ha destacado que no se inmiscuirá en asuntos internos de otros partidos.

Elecciones catalanas

En este sentido, Arrimadas ha señalado que espera que Sánchez también busque la unidad en Cataluña para solucionar la crisis catalana. Y así se lo hará saber mañana al presidente del Gobierno. A su juicio, hay que ir en bloque y conseguir que “los constitucionalistas se unan”, ha añadido. Así ha dejado claro que quiere gobernar en Cataluña y hay que presentar una candidatura conjunta en Cataluña.