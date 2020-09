Vox sobre la moción de censura: “Solo queda un máximo de nueve días para presentarla y saber el candidato"

Vox comienza la cuenta atrás para el registro de su anunciada moción de censura. Aunque sigue manteniendo el suspense del día exacto que la presentarán en el Congreso y de quién será el candidato que la defienda. El vicesecretario del área política del partido, Jorge Buxadé, aseguró en rueda de prensa, tras ser preguntado por ello, que “ya solo queda un máximo nueve días para saber cuándo que se presentará la moción de censura y el candidato”. Eso quiere decir bien que la registrarán en ese plazo o una pista de que podría ser el mismo día 30 cuando lo hagan, o incluso días antes como por ejemplo el 24.

El propio líder de Vox, Santiago Abascal garantizó en la Cámara Baja que él su y grupo la van a presentar mientras, algunos partidos esperan que entre debate de presupuestos y la nueva ola de la pandemia se les pase la idea.

¿Quién será el candidato?

Abascal ha manifestado en varias ocasiones que no tiene especial interés en defender él mismo la moción, pero desde el partido aseguran que tampoco le importaría hacerlo y están dispuestos a asumir el desgaste que pueda suponer para el partido. Entre los posibles candidatos de Vox para defenderla están Javier Ortega Smith, Ignacio Garriga, o el mismo Abascal. Incluso ha salido en las quinielas la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo; aunque Vox mantiene también la intriga sobre ello y continúa abierta la interlocución.

¿Es el momento idóneo?

A Vox no le preocupa mucho los análisis que hagan sobre su partido y aseguran que el relato es “coherente”. Anunciaron en el mes de junio la posibilidad de una moción de censura y para ello interpelaron al PP y le instaron a que fueran ellos quienes la presentaran por “responsabilidad”.

¿Qué posibilidades tiene de prosperar?

De momento cuenta con los 52 diputados de su bancada. El PP en un primer momento se adelantó a dar su “no” a una moción que consideraron iba de facto contra Pablo Casado. Sin embargo, la diputada de los populares y ex portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo aseguró ayer que debería considerarse la “abstención”. Aun así, no cuenta con los apoyos suficientes. Cs considera la moción de estéril. Ni el mejor de los casos se acercaría a los 176 votos necesarios. Si el PP, Cs, UPN, y Foro Asturias, fuerzas a las que apela, la apoyaran, no sumarían más que 153 votos.

Los partidos de izquierdas, nacionalistas y regionalistas suman 197 escaños, incluyendo a fuerzas que no apoyan al Gobierno, pero tampoco la moción, como CC o CUP.

¿Cuándo se debatirá?

Una vez presentada por la formación Vox será la presidenta del Congreso quién decida la fecha exacta. El partido está dispuesto a debatirla en la primera semana de octubre, noviembre o diciembre. fuentes de Vox aseguran que no tienen miedo a enfrentarse a un Ejecutivo “con presupuestos o sin ellos”.