El psicólogo que apoya a Mouliaá admite que antes la prejuzgó: "Denunció a Errejón por justicia"

El psicólogo que apoya la versión de Elisa Mouliaá sobre la agresión sexual a manos de Íñigo Errejón cuestionó antes su denuncia y llegó a decir que había sido redactada por la "un robot":

José Miguel Capote acudió este martes a declarar ante el instructor del "caso Errejón" como autor del informe psicológico que avala que no hubo consentimiento de la actriz en las interacciones sexuales que mantuvo con el expolítico.

Gracias a los movimientos de la defensa de Errejón, su comparecencia se tornó, inesperadamente, en una ocasión para que el psicólogo pudiese explicar qué le llevó a pasar de decir que el relato de Mouliaá "está lejos de una realidad objetiva" a defender que "denuncia por Justicia".

15 minutos antes de que declarase Capote como testigo, la abogada del que fuera portavoz parlamentario de Sumar presentó un escrito en el que dejaba constancia de que el psicólogo intentó que ella le contratase, antes de acabar siendo contratado por la defensa de la denunciante, que dirige el abogado Alfredo Arrién.

"He estado viendo la denuncia que le han interpuesto a su patrocinado por agresión sexual. No sé si cuenta ya con un psicólogo forense para el caso. Si no es así aún creo que le interesaría ponerse en contacto conmigo porque, desde la psicología, y habiendo visto la denuncia, Errejón es inocente del cargo que se le imputa", reza el mail que le envió a la representante legal del investigada.

También adjuntó, para conocimiento del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, las críticas que le dedicó por redes, antes de hacerle el peritaje, en lo que las fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN ven un intento de desacreditarle ante el juez Adolfo Carretero.

En el escrito incluyó el famoso tuit, ya eliminado, en el que Capote el pasado 3 de diciembre le reprochaba a Mouliaá: "El miedo y la parálisis que decías experimentar en la habitación de arriba hubiera hecho que te quedaras en la fiesta 'agarrrada' a quien sea, no yéndote jamás con él de nuevo".

Su autor justificó hoy en sede judicial que lo escribió como "un ciudadano de a pie" y "prejuzgándola", dado que su posición es a priori "pro-hombre".

Su opinión profesional cambió cuando conoció toda la "documentación" de la causa judicial y se dio cuenta de que "no existieron nunca muestras de consentimiento" por parte de ella, tal y como explicó en su declaración.

Por otro lado, el psicólogo reconoció que, tras conocer el caso a través de "El Hormiguero" y parecerle este "interesante", decidió ponerse en contacto con la letrada de Errejón el pasado 9 de diciembre. Tras varios ofrecimientos de sus servicios de psicólogo forense, la abogada le dijo que no tenía interés en que colaborasen.

Respecto, a los dos informes del psicólogo, y al otro del psiquiatra, el abogado de la acusación popular, Jorge Piedrafita, que representa a Adive, estima que el contenido de las declaraciones periciales de este martes constituyen un informe completo y consistente que avala la coherencia de la versión y comportamiento de la víctima, configurándose como una prueba periférica que, junto a la persistencia de la declaración, puede constituir prueba suficiente para que Errejón acabe siendo condenado.