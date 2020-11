Monasterio: “El PP no puede ser colaboracionista con Moncloa”

–Desde Bildu dicen que vienen a Madrid a tumbar el régimen. ¿Se está legitimando el terrorismo?

–Se legitima al terrorismo desde el momento en que en el Congreso tenemos a partidos políticos que han llegado utilizando la violencia, cuando para sacar unos presupuestos se pactan acercamientos de presos o indultos. Estos Presupuestos llevan el sello de ETA y el PSOE que antes sí tenía una visión de Estado ha abandonado todo eso y ha echado de sus filas a quien entendiera que los del tiro en la nuca no podían estar negociando nada. Ellos son la anti España, los enemigos de los españoles y no puede ser que sean los que nos dirijan. Sánchez tiene un proyecto personal y le da igual lo demás. Es un mercenario del poder y se deja extorsionar por independentistas y por los del tiro en la nuca.

–¿Cree que Iglesias es el presidente en la sombra?

–Iglesias no sale a hablar de las colas del hambre como hablaba antes porque se tiene que avergonzar; porque a los que le votaron ahora les tendría que explicar la casa de Galapagar, cuál es el escudo social, cómo el dinero de los de la cola del hambre se va a las políticas ideológicas y sectarias de Irene Montero o de los que quieren hacer un Ministerio de la Verdad o controlar el CNI. Ya lo hemos visto en Venezuela y Cuba y eso es lo que quieren traer a España, donde nadie se atreva a decir nada contra ellos porque si no, al día siguiente no comes y te retiran esa cartilla de racionamiento o la subvención.

–Dicen que en Cataluña hay tránsfugas de Cs que se están yendo a Vox. ¿Lo entiende?

–Cuando más se les necesitaba haciendo oposición, abandonaron Cataluña. Son votantes patriotas, que defienden el derecho de sus hijos a estudiar en español es lógico que ese voto venga a Vox. He llevado al banquillo a los independentistas. Y no les vamos a dejar solos, ganaremos esta batalla por la libertad de los españoles.

–¿Se han recuperado de la ruptura que escenificó Pablo Casado en la moción de censura? ¿Se ha hecho efectiva en Madrid?

–Nosotros no nos tenemos que recuperar de nada, quien tiene que recuperarse quizá es Casado porque lo que se vio allí era cierta rabia, cierta incomodidad, cierta situación de debilidad que te hace ser defensivo. Cuando te sientes débil atacas e insultas, pero nosotros no estamos en eso. Tenemos un proyecto muy claro al que se puede unir el PP: acabar con este gobierno social-comunista. Cada mes que pasa con el Gobierno de Sánchez es un mes que arruinan a miles de españoles, a los hosteleros, a las familias, y esto es lo que tiene que entender el PP, que no puede ser colaboracionista con Sánchez porque nos lleva a una república confederal, que ataca la Monarquía. Su proyecto es debilitar España y ser el lacayo de los que llegaron a la política con el tiro en la nuca. Lo que hemos visto es a Otegi elevándose sobre el Gobierno dictando cómo tienen que ser los presupuestos, cómo tiene que acabar con este régimen. Ahí el PP no puede ser colaboracionista y no puede pactar con el PSOE ni los jueces ni nada. Tiene que estar en la oposición y ahí está Vox y estaremos encantados que esté quien quiera hacer oposición a Sánchez.