Los jueces arremeten contra la propuesta de PSOE y Podemos de prohibir al CGPJ hacer nombramientos con el mandato vencido

La última maniobra de los socios de gobierno para forzar la renovación del CGPJ, consistente en la presentación de una Proposición de Ley para que cuando el Consejo esté en funciones, es decir, con el mandato vencido, no puedan realizar nombramientos discrecionales, ha levantado una vez más las protestas y el rechazo de gran parte del colectivo judicial.

La primera asociación en expresar su rechazo rotundo ha sido la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa entre los jueces y magistrados españoles, la cual considera que la citada propuesta “es otro ejemplo más de que este órgano clave de la Justicia española está cada vez más politizado por unos partidos que llevan décadas abusando de un sistema que les permite repartírselo por intereses exclusivamente partidistas, lo que supone una reiterada y flagrante vulneración de la Independencia Judicial y la Separación de Poderes”.

En este sentido, el portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, recuerda que esta propuesta no es nueva, sino que ya estaba incluida en la que ambos partidos presentaron el pasado mes de octubre amenazando con modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los 20 vocales del Consejo y que que “PSOE y Podemos plantean esto porque, según explican ellos mismos, un CGPJ con una mayoría ideológica distinta a la del Parlamento actual no puede seguir nombrando altos cargos judiciales: es decir, reconocen explícita y descaradamente que cualquier CGPJ elegido por este mismo sistema decide los puestos más importantes de los principales tribunales españoles no por criterios de mérito o capacidad de los candidatos, sino por afinidades ideológicas de los 20 vocales que previamente se reparten los partidos políticos”.

Y es que, en su opinión, PP y PSOE desde hace años y ahora también Podemos han convertido el CGPJ en un “campo de batalla para sus luchas partidistas sin mirar por el interés general y así seguirá siendo mientras el gobierno de los jueces dependa sólo de quienes están destrozando la imagen de este órgano hasta un punto sin retorno en el que ya no caben más componendas ni repartos políticos”.

Por ello, considera que la única solución es cambiar el sistema para que los partidos se olviden de “meter mano en el nombramiento de al menos los 12 vocales judiciales —del total de 20 que componen el CGPJ— y que estos sean elegidos democráticamente por todos los jueces y que éstos sean elegidos democráticamente por los propios jueces, que es lo que nos reclaman desde instituciones europeas”, como el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa y reclaman tres de las cuatro asociaciones judiciales.