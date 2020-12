PSOE, Podemos y Cs vetan en Europa un debate sobre la crisis migratoria en Canarias

La situación que atraviesa el archipiélago canario como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes a sus costas es preocupante. Sin plazas para alojar a los rescatados en el mar lo que ha obligado a contratar hoteles turísticos y con el Ejecutivo central improvisando la estrategia migratoria, son varios los líderes locales que reclaman ayuda a Europa para salir solucionar este problema.

Sin ir más lejos, este miércoles durante la celebración de forma telemática en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones, el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, solicitó ayuda para hacer frente a esta crisis, similar a la de los cayucos de 2006. “Las islas están azotadas en este momento por este fenómeno. Más de 20.000 personas han llegado en 2020 (+1.000%) y 2.000 menores no acompañados están siendo tutelados en Canarias”, ha asegurado.

”Necesitamos una respuesta que haya que no se camine hacia el confinamiento de los territorios insulares. No podemos ser rehenes de nuestra propia geografía y queremos que el pacto de la CE dé resultados, que las medidas sean suficientes, eficaces, contundentes y efectivas”, concluyó.

No en vano, las Islas no dejan de ser la puerta al continente europeo y muchos de los que llegan lo hacen con la intención de cruzar los Pirineos para llegar a otros países y reunirse con sus familiares o amigos en otros puntos del continente.

Con el objetivo de que Europa no olvide lo que está sucediendo en las Islas, el Grupo Popular Europeo ha propuesto debatir en el próximo pleno del Parlamento Europeo, que se celebra la semana que viene, la crisis migratoria en Canarias.

Según ha podido saber LA RAZÓN, la propuesta se ha presentado durante la conferencia de presidentes de los grupos políticos, que decide antes de cada Pleno la agenda del mismo. El título del debate propuesto era “The situation of the migratory crisis in Canary Islands”.

Han votado a favor el Grupo Popular Europeo y el Grupo Conservador (donde está inscrito Vox). En contra han votado el Grupo Socialista Europeo, el grupo de Izquierda Unitaria Europea (donde está Podemos), el grupo Renew (donde está Ciudadanos) y el Grupo de los Verdes. Por tanto, estos últimos grupos han vetado el debate, logrando que no se celebre la próxima semana.

No obstante, según recuerdan fuentes europeas, en los últimos años el Parlamento Europeo sí ha debatido crisis similares en islas como Lampedusa (Italia) o Lesbos (Grecia).