Podemos acusa al PSOE de “alinearse con los ultras” por impedir que se investigue al emérito

La Mesa del Congreso de los Diputados ha tumbado hoy la comisión de investigación al Rey emérito. A pesar de que los letrados de la Cámara habían avalado jurídicamente la propuesta registrada por Unidas Podemos, su socio en el Gobierno, el PSOE, ha rechazado que prospere, tal como anticipó ayer este diario. Los socialistas han unido sus votos, como en ocasiones precedentes, a los de Partido Popular y Vox para rechazar una nueva ofensiva de sus aliados dentro y fuera de la Moncloa.

El partido de Pedro Sánchez ha obrado siguiendo su objetivo de proteger a la institución monárquica, pero esta vez lo ha hecho sin el parapeto que, hasta ahora, le habían garantizado los servicios jurídicos del Congreso. Los letrados, que hasta ahora habían defendido la inviolabilidad del Rey y que el Congreso no tiene entre sus funciones fiscalizar a la Casa Real, no vieron ayer impedimentos legales para que prosperase la propuesta registrada por Podemos, ERC, el Grupo Plural, EH Bildu y el Grupo Mixto. En esta ocasión, estos partidos habían logrado burlar el veto que había rechazado sus peticiones precedentes sin referirse explícitamente a la Casa Real y poniendo el foco en el uso de dinero sin declarar del empresario mexicano Sanginés-Krause para pagar gastos privados.

La decisión del PSOE de oponerse a las pretensiones de sus socios ha abierto una nueva grieta en el Ejecutivo de coalición. Aunque las diferencias entre los socios por el modelo de Estado son “asumidas” por ambos partidos, el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, ya advertía ayer de que una vez avalada la petición por los letrados, no cabían “excusas”. “A partir de ahora, la decisión es puramente política”, dijo. Desde el PSOE, por su parte, ya anticipaban que no apoyarían la comisión y que el informe de los letrados no es “vinculante”.

No por “asumida”, la posición de los socialistas ha sentado bien en el partido de Pablo Iglesias, que ha cargado duramente contra sus colegas de coalición, a quienes ha acusado de “alinearse con la derecha y los ultras” para “proteger los privilegios”. La crítica se vierte públicamente en Twitter y desde el propio Gobierno, por la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, hacia su compañera de Gabinete, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que esta mañana acusó a los morados de “cuestionar las instituciones” por pedir con insistencia que se investigue al emérito.