El PSOE rectifica ante la presión de sus socios y acepta que Villarejo comparezca en el Congreso

Nuevo giro de guion. El PSOE rectifica y cede a la presión que sus socios en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados para citar al comisario jubilado José Manuel Villarejo en la comisión de investigación Kitchen, según informan fuentes parlamentarias a LA RAZÓN. El grupo socialista era el único que no había registrado en su lista de comparecientes el nombre del ex comisario tras justificar que no veía “creíble” su versión en la citada comisión. Sin embargo, para sus socios era una declaración clave para conocer el uso de medios irregulares desde los ministerios de Interior dirigidos por el PP en casos de corrupción.

Todo apuntaba a que su comparecencia no saldría adelante en la Cámara Baja, ante la mayoría del PSOE en la comisión y al votarse las comparecencias en bloque por listas de cada partido y no por nombres, sin embargo, en el último momento los socialistas han votado a favor de la lista registrada por el PNV que incluye el nombre de Villarejo. La comparecencia de Villarejo se atisbaba como un nuevo frente entre socios de Gobierno y con sus socios en el Congreso. Sin embargo, tras una semana de vetos cruzados, finalmente el ex comisario será citado para ser interrogado por los comisionados.

Los socialistas han justificado su cambio de posición en que son sensibles a la petición mayoritaria del resto de grupos, a pesar de tener dudas sobre la idoneidad de la declaración de Villarejo que, entienden, solo contribuirá a enfangar la comisión. El giro se entiende en clave electoral, ante la campaña que se inicia en Cataluña.

La lista de los nacionalistas vascos tan sólo cuenta con dos nombres: Villarejo y Enrique García Castaño, quien era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y la otra pata del entramado criminal que, según la Fiscalía, montó Villarejo. La comisión finalmente ha aprobado también la lista del PSOE por lo que también acudirán, entre otros al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y su marido el empresario Ignacio López del Hierro, el ex ministro Fernández Díaz y el que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez.

Desde los partidos de la oposición también consideraban que la presencia del comisario podía ser “nuclear”. De hecho, esta misma mañana, el partido anunció que si finalmente Villarejo no comparecía en la comisión, negociarían con el abogado defensor la posibilidad de interrogarle desde la cárcel de Estremera, y que grabarían la entrevista para aportarla en la comisión.

El PP, por su parte, también incluyó a Villarejo en su lista, pero ha querido poner el foco en dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos. Apostaban por pedir la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, entre otros, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y la titular de Defensa, Margarita Robles. Solicitaban además la presencia del ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, con el objetivo de incluir en la investigación contra la corrupción el caso “Dina” que ahora ha devuelto el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. La lista, sin embargo, ha sido rechazada en la comisión.