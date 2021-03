Irene Montero tras la prohibición del 8-M: “Hacen señalamiento del feminismo”

Una vez que la Delegación del Gobierno en Madrid haya decidido prohibir todas las convocatorias de manifestaciones o de concentraciones que habían sido comunicadas para los días 7 y 8 de marzo en la Comunidad de Madrid, desde Unidas Podemos han salido a criticar la decisión, asegurando que existe un intento de “invisibilizar” a las mujeres.

La ministra de Igualdad, Irene Montero ha ido más allá en su argumento y ha asegurado que hay quienes “quieren negar el derecho a la calle” de las mujeres y ha querido dejar claro que en esa prohibición de la delegación de Madrid a celebrar las manifestaciones previamente convocadas para el 8-M, existe un “señalamiento a la lucha de las mujeres”.

Aún así, la también dirigente de Podemos ha querido recalcar que, como parte del Gobierno está “obligada” a cumplir “escrupulosamente” con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ha recordado que es una recomendación que desde su ministerio ya han asegurado que cumplirán. “Así lo hemos dicho estos días insistentemente”, ha recordado en la inauguración de las jornadas ‘Por la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral: servicios jurídicos y normativa’ de Comisiones Obreras.

Sin embargo, para la ministra de Igualdad, tras esta orden de la Delegación de Gobierno, existe un “señalamiento” a las mujeres. “Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria completamente engrasada”, ha denunciado para después volver a asegurar que “hay quienes quieren negarnos el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir. La calle para estudiar, para trabajar, para reivindicar y conquistar derechos”.

“Criminalización” contra el feminismo

Para la ministra de igualdad, existe una “criminalización” contra el movimiento feminista, en la que no encontrará a su ministerio. De hecho, ha señalado que encontrarán ““una oposición a esa España gris y machista” de la “extrema derecha” que quiere que las mujeres “vuelvan a sus casas”.

Desde el partido morado también han abundado en el mismo argumento, criticando que “tratan de invisibilizar” a las mujeres. En un tuit, Unidas Podemos ha colgado un video en el que reivindica que el objetivo es “que no se vea que no podemos compaginar crianza y trabajo, que no se vea que los cuidados de los familiares enfermos recaen sobre nosotras, que no se vea que las mujeres migrantes padecen precariedad, que no se vea que tenemos que trabajar más horas para ganar lo mismo..” lamenta el partido.

El partido morado se había mostrado, en un principio, a favor de asistir a las manifestaciones del 8-M, si las plataformas organizadoras las convocaban, pero, tras la recomendación de la ministra de Sanidad Carolina Darias asegurando que “no ha lugar” este tipo de concentraciones, la ministra de Igualdad se sumó a la postura del Gobierno de no salir a las calles el 8-M, a pesar de que días antes la propia Irene Montero había pedido al movimiento “más feminismo que nunca”, ignorando de esta manera, la situación epidemiológica actual en España.