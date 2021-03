Podemos desafía a Sánchez y apoya la inmunidad de Puigdemont en Bruselas

La batalla sobre la entrega del ex president Carles Puigdemont a la justicia española continúa y la próxima estación parece ser el Tribunal de Justicia de la UE. Esta tarde el pleno del Parlamento Europeo ha votado la petición de suplicatorio realizada por las autoridades españolas con el objetivo de levantar la inmunidad parlamentaria del político independentista – así como de los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí- pero habrá que esperar hasta mañana por la mañana para conocer el resultado.

Aunque cada voto de los 705 eurodiputados cuenta, todo indica que los números se inclinan en contra de los políticos independentistas. Populares, socialistas y liberales de Renew Europe votarán a favor de levantamiento de la inmunidad así como el grueso del grupo de los conservadores y reformistas, fuerza en la que se encuadra tanto Vox como los independentistas flamencos defensores de Puigdemont.

En el otro lado de la balanza, los Verdes y el grupo de Izquierda Unitaria, fuerza a la que pertenece Podemos, votará en contra. “Siempre hemos defendido que el conflicto político en Catalunya debe resolverse por vías políticas y mediante el diálogo. Quienes se empeñan en judicializar esta situación sólo quieren hacer más difícil su solución para sacar algún rédito electoral. Nosotras seguiremos defendiendo la mesa de diálogo, que el Congreso pidió reactivar en febrero, y no echaremos más gasolina al fuego”, ha asegurado la formación en un comunicado para explicar el sentido de su voto.

Si el pleno Parlamento Europeo acaba votando a favor del levantamiento de la inmunidad, Puigdemont seguiría siendo eurodiputado, pero se reanudaría la solicitud de euroorden realizada por las autoridades españolas a la justicia belga. El ex presidente tan sólo perdería su escaño, si la entrega acaba realizándose. En este escenario, los políticos independentistas se guardan un as en la manga y están dispuestos a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE para que imponga medidas cautelares y no vuelta a tramitarse la euroorden. La corte europea ya se pronunció a a favor de los eurodiputados cuándo amparó su derecho a ocupar su escaño tras haber sido elegidos en las elecciones europeas de 2019.

Pero esta misma baza también podría ser utilizada por las autoridades españolas. En el mes de enero, Bélgica denegó de manera definitiva la extradición del ex conseller Lluís Puig al considerar que el Tribunal Supremo español no es competente para realizar esta petición, sin llegar a valorar la equivalencia de delitos por los cargos imputados. El Alto Tribunal español no comparte este criterio y teme que la justicia belga vuelva a fallar en el mismo sentido en el caso de Puigdemont. Por eso, el instructor de la causa, Pablo Llarena, ya ha empezado a preparar el terreno para elevar esta cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE, quien debería aclarar la competencia del Supremo en este ámbito y marcar la senda a los tribunales belgas.

Hasta el momento, la justicia del país no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Si el ex president acaba siendo entregado a los tribunales españoles, sólo podrá ser juzgado por los delitos que guarden una correspondencia con el ordenamiento belga.