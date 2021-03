Podemos destaca la “estabilidad” de la coalición frente al acercamiento del PSOE a Ciudadanos

El terremoto político provocado por el giro de Ciudadanos contra el Partido Popular en Murcia y con la ruptura de la coalición de gobierno en la Comunidad de Madrid tiene su eco también en Moncloa. El acercamiento del PSOE a los naranjas es entendido como un nuevo intento de seguir extrapolando la geometría variable también a nivel estatal y que podría, consecuentemente, afectar a la relación de los socios del Gobierno de coalición en un momento en el que las tensiones continúan latentes y a la espera de una reunión de máximo nivel entre el presidente del Gobierno y el vicepresidente segundo para tratar de limar asperezas y que ya lleva dos semanas sin fecha a la vista, a pesar de la urgencia existente tras las múltiples discrepancias escenificadas en los últimos días a causa de la ley de vivienda, las ayudas económicas de 11.000 millones de euros para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus en algunos sectores, entre otras.

Si bien, en Moncloa no prevén una ruptura de la coalición, la estrategia seguida es la de aguantar y desgastar al socio minoritario de Gobierno. En Unidas Podemos, conscientes del acercamiento del PSOE a la formación naranja que puede aislar cada vez más al vicepresidente de la coalición y su objetivo de reforzar el bloque de la investidura y alzarlo a la dirección de Estado. Un movimiento que se produce en un momento de máxima tensión tanto dentro del Consejo de Ministros y que tiene su réplica en el Congreso de los Diputados, donde los socios de Pedro Sánchez muestran su hartazgo ante las continuas peleas internas.

Es por ello que desde Unidas Podemos tratan de apagar públicamente el fuego destacando la “estabilidad del Gobierno de coalición” pese al ruido de “tensiones” frente a la fórmula de PP y Ciudadanos con dos ejecutivos “estallados por los aires”. Así se ha pronunciado esta mañana el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados Pablo Echenique. “A pesar de los gritos de los medios de derecha y ultraderecha y los grititos de algunos medios supuestamente progresistas sobre las “tensiones” en el gobierno de coalición de UP-PSOE, ya tenemos dos gobiernos de coalición PP-Cs estallados por los aires y nosotros seguimos aquí”, ha reafirmado.

A pesar de que este análisis ya se realiza en privado en ambas partes de la coalición, en público se mantiene un alegato de unidad. De hecho, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido hoy que la nueva relación entre el PSOE y Ciudadanos tras el giro en la política vivido ayer no altera la coalición del Ejecutivo entre los socialistas y Unidas Podemos. Eso sí, la portavoz admitía que “no tengo constancia” de que el presidente y el vicepresidente hayan hablado sobre el nuevo escenario político. Sin embargo, asegura que Unidas Podemos y Pablo Iglesias “no tienen nada que temer en la coalición estable, y de la que estamos orgullosos”, señaló Montero en una entrevista en “La Hora de la 1″.

La portavoz del Gobierno pidió a Ciudadanos que, tras el movimiento político “se planteen no hacer seguidismo de la foto de Colón, no ser la cola, sino reivindicar un “espacio propio, y autónomo” del “centro derecha”.