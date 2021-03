El ex diputado del PP Jorge Trías Sagnier ha negado hoy al tribunal que juzga la “caja B” del PP que entregara en enero de 2013 los papeles de Bárcenas al diario El País, como sostuvo en su declaración Luis Bárcenas. “No, no los entregué yo a la prensa”, ha afirmado rotundo en su declaración como testigo, por videoconferencia, cuando el fiscal Antonio Romeral le ha preguntado si confirmaba esa versión.

En 2011, ha recordado, Bárcenas le hizo una consulta sobre los papeles “porque estaba muy preocupado por todo lo que estaba empezando a salir en la prensa”. Se reunieron varias veces y le enseñó esos papeles, que había enseñado “de forma parcial a otras personas”. Quería saber su opinión jurídica. Él los estudió dos o tres días, hizo una fotocopia y le dijo: “Mira Luis, lo que yo he visto no hay ningún delito fiscal (no llegaba al tope que marca el límite del delito tributario), pero a mí me parece que es un monumental escándalo político”.

Trías Sagnier dice no saber “si eran los originales o una fotocopia”, aunque se inclina porque fueran unas copias pues “faltaban algunas hojas, algunos ejercicios”. Eso sí, ha manifestado que Bárcenas no los ensañaba “de una manera inocente”, porque creía que eso “le protegía”. Él le aconsejó: “Luis, colabora con la Justicia, porque esto tiene muy mala pinta”.

Pero Bárcenas aún confiaba en los entonces dirigentes del PP. Trías Sagnier ha afirmado -a preguntas de la abogada de Izquierda Unida- que advirtió al ex tesorero: “Él pensaba que eran sus amigos. Yo le dije que en política, amigos nada”. E insistió en que Mariano Rajoy “no haría nada, que era un hombre al que le molestaban los líos, y que dejaría el asunto pudrir”.

“Fue un acoso terrible”

Según el abogado, Bárcenas nunca le dijo que fuese a filtrarlos a la prensa, aunque sí presenció cómo enseñó algunas “hojas sueltas” a algún periodista. Sí ha admitido que le entregó la copia a otro letrado, Gerardo Viada. “No sé exactamente lo que hizo, pero debo suponer que fue él quien una vez examinados los entregó al diario El País”, ha asegurado.

A partir de ese momento, ha añadido, “los dirigentes de entonces del PP me amenazaron con todo tipo de desgracias que ocurrirían sobre mí”, advirtiéndole de que debería hacer frente a “demandas multimillonarias”. Y ha contado que el entonces el abogado de Álvaro Lapuerta, Javier Iglesias, “se me acercó para decirme que mi carrera como abogado estaba terminada”. “Fue un acoso verdaderamente terrible”.

Días después, ha continuado su relato, Lapuerta me llamó para decirle “que sentía mucho lo que me estaba ocurriendo”, pero en ningún momento le confirmó la autenticidad de esas anotaciones.

Desde entonces no tuvo más contactos con dirigentes del PP, salvo que coincidió en un juicio en Toledo con María Dolores de Cospedal, “con la que no había tenido ninguna relación especial”. Sí “con los que ahora están, que no tienen nada que ver con esta siniestra historia”. Sí confirmó sin embargo, a preguntas del abogado del PP, la “animadversión” que sentía Bárcenas respecto a la entonces secretaria general. “Eso era una batalla campal”.

Del Burgo “no tenía nada que ver”

Únicamente ha recordado que habló con el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, “que estaba muy agobiado por salir en esos papeles, porque él había recogido dinero” para la viuda de una víctima, que inicialmente ha identificado con el ex concejal socialista Isaías Carrasco (aunque después, a preguntas de la abogada del Observatori Desc Isabel Elbal, ha precisado no estar seguro de qué víctima de ETA se trataba), que “no tenía nada que ver con la financiación irregular del PP”.

Bárcenas aseguró en su declaración que tuvo una “relación de gran amistad entre 2009 y 2013” con Trías Sagnier, incluso compartiendo viajes familiares juntos y recurriendo a él profesionalmente, pero que ésta se estropeó cuando se publicaron sus anotaciones con la supuesta contabilidad opaca del PP. “Desde el momento en que salen los papeles en El País rompo la relación con él y no tengo más relación. Yo jamás le autoricé”, dijo al tribunal.

“Pensé que había sido Cristóbal Páez, porque había tenido la carpeta”, añadió en relación al sobre con documentos que dio al ex gerente popular al estallar el “caso Gürtel” para que se lo guardase y que según Páez no contenía los papeles de Bárcenas como tales. “Yo no sabía que Trías había hecho fotocopias”, se quejó el ex senador.