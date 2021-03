Del Burgo declara que pactó con Aznar un cobro para compensar a un ex consejero navarro

El ex diputado del PP de Navarra Jaime Ignacio del Burgo ha declarado en el juicio de la Caja B que pactó con el ex presidente José María Aznar entregar al ex consejero navarro Calixto Ayesa una compensación en metálico de 3.000 euros (600.000 pesetas) cada dos meses, para un total de 24.000 euros. Este pago, según el testigo, se llevó a cabo en el marco de la colaboración en 1991 entre Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el PP. Sin embargo, ha asegurado que desconocía que ese dinero procediera de una Caja B controlada por Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

“Si yo hubiera conocido que esos apuntes correspondan a una contabilidad B, si lo hubiera sabido en todo este tiempo y estando en contacto con Álvaro Lapuerta -predecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP - habría puesto el grito en el cielo y hubiéramos acabado con esa práctica”, ha apuntado.

El abono del dinero se llevó a cabo para compensar la decisión de Ayesa de asumir 84.000 euros (14 millones de pesetas) de una parte de una deuda contraída por UCD con la entidad financiera Ibercaja. Sin embargo, Del Burgo ha reconocido que recogió una parte de esas sumas en la sede nacional de la Calle de Génova, para entregarlo después a Ayesa, como figura en las anotaciones de Bárcenas, “y siempre con los correspondientes recibís”, ha dicho.

“Salieron de nuestros sueldos”

Además, el testigo ha explicado que él y Ayesa abonaron 132.000 euros (22 millones de pesetas) para saldar la deuda de UCD: “Él pagó 14 y yo pagué 8. Salieron de nuestros sueldos”, ha completado Del Burgo, quien ha relatado que comentó con José María Aznar que podría darle una compensación a Ayesa “por las deudas asumidas teniendo en cuenta que en la refundación el PP era heredero de UCD”.

“Lo comenté con el presidente del partido -Aznar entonces-- y me dijo a lo mejor le podíamos dar una compensación por las deudas asumidas por UCD, ya que el PP se sentía heredero de UCD -ha explicado Del Burgo a preguntas de las acusaciones populares-. Entonces recibí una llamada de Lapuerta -ex tesorero- que me dijo le vamos a dar a Calixto Ayesa compensación en metálico y de forma periódica. Se la pagaremos en metálico a lo largo de la Legislatura y de forma periódica. Del 91 al 92 fueron tres millones y poco de pesetas, unos 24.000 euros”, ha concluido Del Burgo.

“Confidencialidad política”

La idea de compensarle, que según Del Burgo se hizo por este sistema por “confidencialidad política”, surgió de la posterior disolución del PP de Navarra tras el pacto con UPN, ya que pretendían ofrecer a Ayesa uno de los puestos del PP en el Gobierno que surgió de ambos partidos en 1991. “Supongo que Lapuerta habría recibido una comunicación de Aznar, de vamos a hacer esta compensación al señor Ayesa -ha explicado-. Estábamos en un contexto político y no económico, sobre el futuro gobierno de Navarra”, ha completado.

A lo largo de su declaración, Del Burgo ha reconocido otro de los apuntes aparecidos en los ‘papeles de Bárcenas’ la recepción, hace 25 años, de 500.000 pesetas (3.005 euros) en metálico de las que le hizo entrega el entonces gerente del partido, Luis Bárcenas, que él entregó a la familia de la concejal de UPN Elena Murillo, cuya vivienda había quedado destruida por un atentado de ETA. Estas entregas las formalizaron ante notario doce años después, cuando el escándalo de los papeles salió en prensa, según ha reconocido, según informa Europa Press.

Del Burgo, que ha prestado declaración por videoconferencia desde el despacho de su domicilio, ha calificado en todo momento estas entregas de ‘legales’ pues firmaba un recibo y a su vez la concejal o su compañero Ayesa suscribían un recibí a la entrega de las cantidades que fueron remitidos a la gerencia del PP nacional.