Aznar: “Jamás he recibido un sobresueldo ni he conocido ninguna contabilidad B”

José María Aznar ha negado rotundamente que tuviera conocimiento de que en el PP existiera una contabilidad opaca. “Yo no he conocido ninguna contabilidad B en el PP. No he conocido más contabilidad que la oficial que se remitía al Tribunal de Cuentas”, ha recalcado en su declaración como testigo por videoconferencia en el juicio de la “caja B”, en la que el ex presidente del Gobierno ha afirmado que jamás cobró complementos salariales en dinero negro: “No he recibido ningún sobresueldo”.

Como hicieron ayer los ex secretarios generales del PP María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, Aznar ha hecho hincapié en que ni entonces ni tampoco en estos momentos ha sabido de esa presunta contabilidad paralela. “No la conocía en ese momento y lo desconozco ahora”, ha dicho.

“Todas las cantidades que he recibido han sido a través de transferencias y declaradas en mis declaraciones de la renta”, ha añadido antes de subrayar que incluso siendo presidente del Gobierno incluso declaró voluntariamente a Hacienda “el uso del Palacio de la Moncloa como vivienda como retribución en especie”. “No se lo que han hecho los demás ni me interesa. Sé lo que he hecho yo”, ha recalcado.

Rifirrafe con las acusaciones

Aznar ha remarcado la vinculación profesional con el PSOE de dos de los abogados de las acusaciones. A Mariano Benítez de Lugo, de Adade, le ha espetado: “Yo sé que usted ha sido abogado del Partido Socialista en Madrid y en el Parlamento Europeo”. “Le ruego que no me haga ninguna ficha”, le ha reprochado molesto el letrado.

Y respecto a Virgilio Latorre, ha incidido antes de su interrogatorio en que es abogado de dos “diputados socialistas”. En un rifirrafe con este último le ha llegado a reprochar que ha venido al juicio en “condición de testigo, no de tertuliano”. Por último, y antes de que el presidente del tribunal, José Antonio Mora, le llamase al orden, le ha dicho al letrado Gonzalo Boye, del Observatori Desc: “Entiendo que es usted el abogado del señor Puigdemont”.

En su declaración en la comisión parlamentaria del «caso Kitchen», el ex tesorero situó a Aznar al margen de ese reparto de sobresueldos entre dirigentes del partido. «Aznar no figura en mis anotaciones y jamás le he entregado nada a él», aseveró a los diputados. “Nunca tuve ningún problema ni recibí ninguna queja de Bárcenas”, ha dicho el ex líder del PP.

Desmiente a Del Burgo y Matas

Asimismo, ha negado que diera su visto bueno al ex diputado Jaime Ignacio del Burgo para que se pagara una compensación al ex consejero navarro de Salud Calixto Ayesa, como Del Burgo mantuvo en su declaración como testigo. “Yo no he dado instrucciones a nadie para que se compensara absolutamente nada, entre otras cosas porque no tenía competencia para hacerlo”. Y aunque ha reconocido varias veces que se reunió con él, ha achacado esa afirmación a su “memoria”. “No he autorizado nunca ninguna compensación económica para nadie. No era mi función autorizar ningún tipo de pago, no entraba en mis responsabilidades”, ha reiterado.

El ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo aseguró el pasado lunes en el juicio que José María Aznar dio su visto bueno a que se entregara al ex consejero navarro de Salud Calixto Ayesa una compensación en metálico de 3.000 euros (600.000 pesetas) cada dos meses, para un total de 24.000 euros, unas cantidades que según explicó él mismo se encargó de recoger de la sede del partido en la calle Génova para entregárselas después a Ayesa (unas retiradas que constan en los papeles de Bárcenas). Se trató, dijo, de una compensación para el político por asumir una deuda de UCD de 84.000 euros.

Aznar también se ha desmarcado de cualquier compensación a Jaume Matas cuando abandonó el Gobierno para ser candidato en Baleares. “No sé cómo se resolvió ese problema, ni si se resolvió. Yo entonces me ocupaba de presidir el Gobierno”, ha subrayado.