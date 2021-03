Rato tampoco sabe nada de la “caja B”: “A mí Bárcenas no me ha dado dinero nunca”

Como ya ha hecho toda la antigua plana mayor del PP que ha testificado en el juicio sobre la “caja B” del partido -con José María Aznar y Mariano Rajoy a la cabeza-, el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el que fuera ministro de Defensa Federico Trillo han negado que en algún momento supiesen de su existencia y se han desmarcado de las acusaciones de Luis Bárcenas sobre el presunto cobro de sobresueldos opacos que le atribuyó.

“A mí Bárcenas no me ha dado dinero nunca”, ha defendido Rato, mientras que Trillo ha asegurado que no se reconoce ni en las anotaciones con las que se le identifica ni con los pagos que figuran en las mismas. “No reconozco validez a esos papeles. En el PP nadie me llama Federico, sino Fede o Federico Trillo”, ha subrayado.

Rato -en libertad condicional tras ser condenado por el uso fraudulento de las tarjetas black de Caja Madrid- ha asegurado al tribunal no ha visto “nunca” los papeles de Bárcenas hasta que se publicaron en la prensa. “Desconozco su origen y su veracidad. Desde luego en lo que a mí se refieren son falsos. Yo no he recibido ninguna remuneración del PP desde 1989 que empecé a percibirlas del Grupo Popular”, ha asegurado.

“No entiendo por qué figura mi nombre”

El ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) -para quien la Fiscalía Anticorrupción pide ahora más de 80 años de prisión por un supuesto fraude fiscal de ocho millones y medio de euros- se ha negado a “especular” sobre las anotaciones en esa contabilidad paralela. “No sé lo que representan”, ha esgrimido. “No entiendo por qué figura mi nombre”.

Rifirrafe a cuenta del “caso Yakolev”

Por su parte, Trillo ha dejado claro desde un principio su desdén por los papeles de Bárcenas. “No me merecen ningún crédito en absoluto”. “Ni entiendo las anotaciones ni veo ninguna relación”, ha matizado respecto al supuesto cobro de una compensación entre el sueldo que percibía como ministro y el que ingresaba como presidente del Congreso.

Al ex ministro le ha molestado especialmente que el abogado de una de las acusaciones populares le preguntara si parte de ese dinero negro sirvió para pagarle la defensa en el “caso Yakolev”, el accidente aéreo de 2003 en Turquía en el que murieron 62 militares que regresaban de Afganistán cuando él era titular de Defensa. Trillo ha amenazado con pedir amparo al tribunal y tras recordar las resoluciones judiciales al respecto y su comparecencia en el Congreso en 2018, ha espetado al letrado: “No voy a entrar en el Yakolev lo pretenda quien lo pretenda. Bastante dolor me ha causado”.

El testigo ha recordado además que como coordinador de Justicia del PP entre 2008 y 2011 tuvo la responsabilidad de coordinar la defensa del que entonces era el tesorero del partido y mantuvo con él “una muy constante y estrecha relación”. “Jamás admitió ni un solo segundo que hubiera una caja B del PP, que hubiera ingresos o retribuciones atípicas en la caja que él gestionaba y menos aún que hubiera salido dinero al extranjero -ha dicho-. Esa es la verdad de lo que yo hablé con el señor Bárcenas”.

“¡El cuento les ha salido rana!” Trillo ha negado que mantuviera ningún tipo de tensión con el ex tesorero, ya fallecido, Álvaro Lapuerta. Según Bárcenas, éste se negó a entregarle un complemento salarial en “B” cuando entró en el Gobierno de Aznar, para compensarle por la merma retributiva, porque consideraba que no le correspondía al ser “un honor” la designación como ministro. Así que cuando el abogado Virgilio Latorre le ha preguntado al respecto, ha respondido airado, dando lugar al siguiente diálogo: Trillo: ¡Jesús qué largo se hace el cuento! Abogado: Perdone, no es un cuento, es una pregunta. Trillo: No, es un cuento. Eso es falso (y recuerda los vínculos comunes con su Cartagena natal). Con Lapuerta tuve siempre una excelente relación. Ahí el cuento les ha salido rana.

La versión de Bárcenas

Bárcenas asegura que tanto el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como los que fueran secretarios generales del partido Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal recibieron sobresueldos con dinero procedente de la “caja B”. Todos ellos lo han negado en el juicio. Rajoy calificó incluso de “delirantes” las acusaciones del ex tesorero.

En esa terna de altos cargos del PP que habrían recibido esos supuestos complementos, también incluyó al exsecretario general Ángel Acebes y al propio Rato, aunque en ambos casos precisó que él nunca les entregó los sobres, como sí asegura que hizo con el resto.

Bárcenas dijo que los ex ministros Jaime Mayor Oreja y Federico Trillo, el ex senador José Miguel Ortí Bordás y el que fuera asesor del Partido Popular Pedro Arriola se beneficiaron igualmente de esas sobresueldos.