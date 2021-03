El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el comisario jubilado José Manuel Villarejo han sido convocados a un acto de conciliación previo a la demanda que interpuso el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) contra el ex mando policial por afirmar en una de las grabaciones incorporadas al sumario del “caso Kitchen” que él le había reconocido que “trincaba” sobres con sobresueldos en dinero negro del PP y que Rajoy “iba delante” en la fila.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el juzgado de Primera Instancia número 1 de Móstoles (Madrid) ha fijado para el 13 de abril esa comparecencia, a la que sin embargo no están obligados a acudir Rato y Villarejo -que se encuentra en libertad desde el pasado día 3 tras pasar en prisión provisional más de tres años por el “caso Tándem”-, pues basta con la presencia de sus respectivos abogados en dependencias judiciales.

En la transcripción de esos audios incorporados a un informe de la unidad de Asuntos Internos, Villarejo atribuía a Rato frases como que “estaba en la misma fila” en la que “trincábamos los sobres” y en la que estaría también Mariano Rajoy.

Pidió la grabación a la Audiencia

El ex vicepresidente del Gobierno reclamó sin éxito esas grabaciones al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del “caso Kitchen”, en el que se investiga el supuesto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas en 2013 para sustraerle documentación comprometedora para el PP.

En ese escrito, Rato -condenado a cuatro años y medio por apropiación indebida por el uso fraudulento de las “tarjetas black” y que obtuvo el tercer grado el pasado octubre- calificaba de “falacia” esas afirmaciones y anunciaba su intención de emprender acciones legales contra Villarejo.

García Castellón se negó a hacerle entrega de esas grabaciones dado “el carácter reservado” de las diligencias y esgrimió que “no siendo parte” en el procedimiento no había lugar a facilitarle la copia solicitada. Aunque sí matizo que si finalmente Rato emprendía acciones legales contra Villarejo, se podría facilitar un copia si así se lo solicitase el instructor de esa denuncia.

En su reciente declaración como testigo en el juicio de la “caja B” del PP, Rato negó que, como mantiene Bárcenas, percibiese sobresueldos opacos del PP. “A mí Bárcenas no me ha dado dinero nunca”, se defendió. El ex tesorero incluye a Rato entre los ex altos cargos del partido que habría percibido complementos salariales en “B”, aunque matizó que, como en el caso del ex secretario general de los populares Ángel Acebes (quien también desmintió a Bárcenas), él nunca le entregó personalmente ningún sobre.

Si el acto de conciliación no prospera, la intención del ex vicepresidente del Gobierno es seguir adelante con su anunciada denuncia contra Villarejo por injurias y calumnias.