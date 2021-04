Una antigua alumna de Monedero denuncia una historia de “acoso” con Iglesias como protagonista

“Voy a contar una historia de acoso y machismo rancio que sufrí allá por Noviembre de 2010″. Así empieza la hilo de Twitter que ha publicado @Ferrepelente en su perfil de la red social. La tuitera empieza su historia contando que era una alumna Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM y que uno de sus profesores era Juan Carlos Monedero.

Confiesa que pronto dejó de acudir a sus clases pero que una noche de noviembre ella y dos amigos coincidieron con Monedero y sus acompañantes, Pablo Iglesias y otro del que no recuerda su nombre, en La Huelga, un bar del barrio madrileño de Lavapiés. Después de invitarlos a una copa y la tuitera relata “recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabia”.

En cuanto nos vieron Monedero comenzó a hacer aspavientos orgulloso de sus alumnos y nos invitaron a una segunda ronda. Recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabia. — Ferrepelente (@Ferfreiref) April 7, 2021

Pero la cosa no quedó allí y Pablo Iglesias también pasó a la acción. “Me acorraló cual cervatillo para empezar a dorarme la píldora (recordemos que me saca 14 añitos, aunque todo muy legal eso si). No recuerdo exactamente la conversación, porque entre otras cosas debió ser bastante banal y vacía. Pero recuerdo esas típicas frases de: “eres muy madura para tu edad” y cosas similares. Total, que ahí estaba yo con un tipo feísimo con coleta, chepa y un piercing choni que era profe de la uni”, prosigue la joven.

En un momento de la charla “...el señor Iglesias soltó por su apetitosa boca las siguientes palabras: “voy al baño a refrescarme, te espero ahí”. En aquel momento los cielos se abrieron ante mi. Mientras le vi dirigirse al baño saque de mi bolsillo un billete de 5€, se lo di a un compa y me piré”.

...hasta que el señor Iglesias soltó por su apetitosa boca las siguientes palabras: “voy al baño a refrescarme, te espero ahí”.



En aquel momento los cielos se abrieron ante mi. Mientras le vi dirigirse al baño saque de mi bolsillo un billete de 5€, se lo di a un compa y me pire — Ferrepelente (@Ferfreiref) April 7, 2021

La joven consiguió salir del bar pero fuera le esperaba el otro acompañante de Monedero e Iglesias que se ofreció a acompañarla a su casa. Pese a que ella le insistió que no era necesario, él insistió y caminó con ella hasta que llegaron al portal de su casa.

“Pues el tipo chapas no se despegó de mi hasta llegar a mi portal e insistir en que quería subir. Os juro que en ningún momento hubo flirteo por mi parte. Me sentía bastante incómoda y el tipo me parecía patético. No me dio miedo, sino pena.” Después de insistir en que quería subir a su casa, la joven se cansó y le cerró la puerta del portal en la dándole en la cabeza.

empeñan tanto en que sólo si es si.



Pues el tipo chapas no se despegó de mi hasta llegar a mi portal e insistir en que quería subir. Os juro que en ningún momento hubo flirteo por mi parte. Me sentía bastante incómoda y el tipo me parecía patetico. No me dio miedo, sino pena. — Ferrepelente (@Ferfreiref) April 7, 2021

La tuitera concluye recordando que “Recordaros que si el señor Pablo Iglesias y sus secuaces hacían esto a niñas de 18 cuando no eran nadie, qué no habrán hecho estos años”. Y se refiere también a Irene Montero en uno de sus últimos mensajes: “Supongo que el señor Iglesias no recuerda esto. Por desgracia yo si, y para su pareja mi relato sería el de una víctima, si el victimario no fuese el padre de sus hijos.”

Supongo que el señor Iglesias no recuerda esto. Por desgracia yo si, y para su pareja mi relato sería el de una víctima, si el victimario no fuese el padre de sus hijos.



Y quiero terminar aclarando que tras esa vez sólo volví a hablar con Pablo Iglesias 2 años después, cuando un — Ferrepelente (@Ferfreiref) April 7, 2021

Concluye rotunda: “El señor Iglesias es un machista, nepotista, hipócrita, incompetente y cobarde. Está más que comprobado”.