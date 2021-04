La campaña iniciada por la izquierda y, en particular, por Unidas Podemos contra el Partido Popular, lejos de debilitar a Isabel Díaz Ayuso, la refuerza y aleja el escenario de cambio de color político en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. El bloque de la izquierda no suma e, incluso, retrocede hasta tres escaños respecto a los últimos comicios autonómicos de 2019.

El escenario que dibuja la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, que adelantamos esta noche y podrá consultarse mañana lunes, refleja que el paso de Iglesias renunciando a su vicepresidencia en Moncloa para salvar a su partido en Madrid -que se enfrentaba a la desaparición tras el pronóstico de no superar la barrera del 5% del voto- no logra el rédito deseado por el ex vicepresidente y hace decaer la posibilidad de un cambio de gobierno en la capital. Su partido se estanca en los 12 escaños y bajan 0,6 puntos respecto al barómetro de hace dos semanas- y no logra ese revulsivo capaz de doblegar el marcador desdibuja la posibilidad de que la mayoría de izquierdas se afinque en la Puerta del Sol.

Los morados repetirían como cuarta fuerza política en la Asamblea de Madrid. Así, fracasa, -en un primer momento, sin contabilizar con el movimiento de electorado que pueda producirse cuando comience la campaña electoral- la hoja de ruta de Podemos dirigida a movilizar a los municipios del sur. De la misma manera, los socialistas, que fueron primera fuerza en 2019, siguen relegados a la segunda plaza como hace dos semanas pero perdiendo un escaño. Con 35 escaños y un 0,5 por ciento menos en intención de voto, la candidatura de Ángel Gabilondo no logra capitalizar el descenso de Cs. Por su parte, Más Madrid, pese a ganar un escaño en dos semanas, se resiente por la entrada de Iglesias en la política regional. A él cede ya el 12,2% de su electorado. Con 14 escaños, sitúa a la izquierda en 61 escaños, tres menos de los que obtuvieron estas tres candidaturas juntas en 2019, frente a los 75 que obtienen PP, Vox y Cs.

En el bloque de la derecha, el PP logra 58 escaños y el 41,7 por ciento de los votos –dos más de los que tenía hace dos semanas según NC Report– y Vox se quedaría con 10, dos menos y el 10,8% del electorado. Lo que coloca a ambos partidos a un escaño de la mayoría absoluta, que se sitúa en 69 escaños. Estos datos convierten en imprescindible a Ciudadanos, que a pesar del descenso respecto a 2019 (19 escaños menos en dos años) se mantiene este mes con siete asientos en la Asamblea. Aguanta la formación de Inés Arrimadas, y aleja el fantasma de la desaparición tras el epicentro iniciado en Murcia y pasa a ser decisivo para que Díaz Ayuso revalide la puerta del Sol, con el apoyo de Vox. Consigue siete escaños, desafiando la barrera del 5%, que pueden, o bien, contribuir a la formación de un gobierno liderado por el PP, o a bloquearlo. Díaz Ayuso y Rocío Monasterio suman 68 escaños y PSOE, Unidas Podemos y más Madrid 61. Si los naranjas se alían con la izquierda, igualan los bloques, lo que abocaría a la repetición electoral.