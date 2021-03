Iglesias deberá dejar el Gobierno antes del 31 de marzo

Pablo Iglesias no tiene prisa por dejar el Gobierno. Quiere aprovechar el altavoz institucional que le da su asiento en el Consejo de Ministros y renunciar a él solo cuando vaya a arrancar la campaña. Emulando a lo que ya hiciera el ex ministro de Sanidad Salvador Illa cuando se presentó a los comicios catalanes. Sin embargo, la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid se ha interpuesto en los planes de Iglesias, que pretendía dejar la Vicepresidencia Segunda en una fecha redonda y con simbolismo para su espectro ideológico como es el 14 de abril, día de la República.

El artículo 3.2 de la citada ley establece que serán “inelegibles” “el Presidente y los miembros del Gobierno de la Nación y sus Secretarios de Es­tado”. Una circunstancia que también afectaría a la número dos de Gabilondo, Hana Jalloul, actual secretaria de Estado de Inmigración, que el Partido Socialista ha presentado hoy con pompa y boato desde la sede nacional de la formación en la calle Ferraz.

Los plazos del calendario electoral de la Comunidad de Madrid obligarían a ambos a despojarse de sus cargos institucionales la próxima semana, ya que el plazo de presentación de candidaturas abarca desde este mismo viernes y el próximo 31 de marzo. En el caso de que hubiera irregularidades, estas se podrían subsanar hasta el 6 de abril, pero en ningún caso más allá de este horizonte temporal, por lo que la intención de Iglesias de mantenerse en el Ejecutivo hasta que se inicie la campaña, se vería frustrado.

En el Gobierno reconocen que no se ha tratado la salida de Iglesias y circunscriben cualquier negociación a la interlocución directa entre el vicepresidente y el presidente del Gobierno. No obstante, Sánchez no quiere que el líder de Podemos y rival en las urnas de Ángel Gabilondo dilate su marcha, porque la visibilidad que le otorga su presencia en Moncloa va contra los intereses de su candidato. Un candidato que de hecho ha querido marcar claras distancias con Iglesias, asegurando que no está entre sus prioridades pactar con él.