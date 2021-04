Ignacio López del Hierro ha negado en el juicio de la “caja B” las anotaciones de los papeles de Bárcenas que le atribuyen dos supuestas donaciones al PP de 15 y cuatro millones de pesetas (114.000 euros en total) en julio de 1997 y noviembre de 1998, respectivamente. El marido de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comparecido como testigo en la vista oral sobre la supuesta contabilidad opaca de los populares y ha rechazado que sea él quien estuviese detrás de esas anotaciones: López H. y López Hierro.

“Yo no soy ninguna de esas dos personas”, ha recalcado por videoconferencia el ex consejero de Metrovacesa, que en las fechas de esas supuestas donaciones -ha recordado- trabajaba para la constructora CGS, perteneciente a la corporación de la ONCE, que según ha dicho no era adjudicataria de obra pública. “Lopez H. puede ser perfectamente López Hernández -ha explicado-. No tienen por qué ser la misma persona”.

López del Hierro ha asegurado que “nunca” estuvo en la sede del PP en la calle Génova como representante de las empresas para las que trabajó y, del mismo modo, ha subrayado que no le consta que ninguna de ellas fuese cliente del partido en algún momento.

Al ya fallecido Álvaro Lapuerta, ha dicho, le conoció “por un amigo común, pero nunca en el PP”. Mientras, a Bárcenas se lo presentaron “en un restaurantes hace muchos años y lo he visto en algún acto social en el que hayamos podido coincidir”.

Y respecto a la razón por la que no emprendió acciones jurídicas contra Bárcenas por atribuirle ese supuesto pago de donaciones, el marido de Cospedal ha asegurado que no lo hizo porque no fue “ni siquiera llamado a declarar” y por tanto no dio nunca credibilidad a esas anotaciones.

Gálvez: “No he estado nunca en Génova”

También negó una presunta donación al PP de 50.000 euros en febrero de 2008 el empresario Luis Gálvez, quien ha dicho que nunca puso en pie en la sede del PP y que no conocía ni a Bárcenas ni a Lapuerta. “No he estado nunca en Génova. Si hay cámaras o un registro de entrada, podrán comprobarlo”.

“No la he entregado y nunca he estado en el PP en Génova”, ha manifestado, limitando su contacto con dirigentes del PP a actos públicos de carácter económico a los que “iban cientos de personas”.

El ex presidente de la constructora Ploder -a quien Bárcenas también ha señalado por donar supuestamente a Esperanza Aguirre 60.000 euros- mantiene que se enteró por la televisión de su aparición en los papeles de Bárcenas. Pero ha dejado claro que en esas fechas su empresa estaba “prácticamente ya en periodo preconcursal”, por lo que “las adjudicaciones y el trabajo eran nulos”.

Asimismo, el testigo ha afirmado que no cree que alguien de su empresa efectuase a sus espaldas esa donación. “Debería haber seguido el trámite normal. Había un sistema de auditoría. Me tendría que haber enterado”. “Pregunté a las personas cercanas a mí y nadie sabía nada -ha añadido-. Lo que no hice era iniciar acciones contra nadie. Pensé que era un absurdo”.

En un momento dado, Gonzalo Boye, abogado de una de las acusaciones, Observatori Desc, ha preguntado al testigo por qué cree que sale en los papeles de Bárcenas, lo que ha provocado el desahogo de Gálvez: “Como no me lo diga usted o alguien..., porque yo no lo sé y ya está bien de verme en los papeles durante años”.

Lapuerta, a un donante: “Esto no es a cambio de nada”

Quien sí ha reconocido su vinculación con una de las anotaciones en los papeles de Bárcenas -diez millones de pesetas (60.000 euros) en enero de 1997 por Sant L.- es el abogado Santiago Lago. En su declaración como testigo ha explicado que una empresa francesa del grupo francés Vivendi le pidió que gestionara una donación que quería hacer al PP, aunque no recuerda la fecha.

Lago -que ha testificado a instancias del abogado de Bárcenas- ha afirmado que habló con el ex tesorero, de quien ha dicho que es amigo desde el año 80. “Luis, hay un grupo que quiere entregar un dinero”. Bárcenas le aclaró según ha detallado: “Eh, eh que eso hay que hacerlo como hay que hacerlo, no me lo podéis dar a mí. Hay que entregarlo en el despacho de Álvaro Lapuerta”. “Pero hombre no me fastidies, no me compliques la vida”, replicó él.

“Nos recibió en su despacho, nos acompañó al de Álvaro Lapuerta, se entregó esa cantidad en metálico y adiós muy buenas”, ha recordad, al tiempo que ha insistido en que en esas fechas esa donación era legal porque “el tope era diez millones de pesetas”.

Sobre todo, ha precisado, le sorprendió que Lapuerta dijese: “Esto le entregáis, pero no es a cambio de nada. Esto que sepan que no es finalista”. “Me llamó la atención, porque nadie la había preguntado”.

Posteriormente, ha explicado, colaboró con la empresa francesa, que intentó alguna adjudicación “sin ningún éxito”. “Presentaron una oferta en Huelva, porque se dedicaban a la limpieza viaria, y no resultó adjudicataria”.

Lago ha mantenido que no intervino en ninguna otra donación y se ha cruzado de brazos cuando se le ha preguntado por las razones por las que la empresa francesa efectuó esa aportación. “Eso habría que preguntárselo al grupo”.