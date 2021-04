La disidencia de ETA acusa a Otegui de “blanquear” a los GAL por no acusar a Felipe González

“Arnaldo Otegui y la cúpula de Sortu y EHBildu blanquean a los G.A.L. para sostener una convivencia democrática capitalista”.

Los disidentes de ETA, agrupados en ATA, arremeten contra el dirigente abertzale, al considerarlo un fiel representante del lobby que permite “la opresión nacional y social que sufre Euskal Herria de parte de las capitalistas Francia, España y de la burguesía vasca”.

“Muestra disposición para compartir mesa con patronos, imperialistas y con cualquiera que niegue la contradicción principal, esto es, la lucha de clases. La empatía con nuestro enemigo nacional y de clase llega hasta el punto de contemplar a miembros de la policía autónoma vasca de España entre los militantes de Sortu-EHBildu. Así de crudas están las cosas”, subrayan.

“Por nuestra parte, ni antes ni ahora haremos concesiones con los que pretenden seguir subyugando a la nación obrera vasca. En tales condiciones no confrontamos, sino que nos enfrentamos y nos enfrentaremos”, aseguran.

Con respecto a Otegui, dicen que “se empeña en cumplir con sus deberes de parte del sistema y afirma que “el objetivo político es que todos los proyectos puedan ser defendidos (…) No pide reclamo jurídico ni penitenciario para Felipe González, gestor de los G.A.L. en aras a la convivencia democrática. Tan terrible como verdadero”.

Además, según ellos, “defiende la prolongación del estado de alarma con todos los recortes que de por sí lleva y los que por ese camino puede traer ¿Qué nos espera cuando España o Francia les premie con algún cargo de gestión en algún entramado institucional? ¿Alguien piensa que en su gestión delegada va a incomodar al poder del capital si ello conlleva represión en general o cárcel en particular? Más pronto que tarde, EHBildu gestionará la cartera que decida el capital y tendremos a la policía autónoma vasca de España desactivando bombas colocadas por esbirros de los yanquis en no importa que parte del mundo”.

“Somos muchas y muchos los vascos que no hemos luchado y luchamos para pedir perdón. No hemos luchado, ni luchamos, para arrepentirnos. Somos muchas y muchos los que no luchamos por una Euskal Herria en clave Kosoo. Luchamos antes y ahora por construir el Estado Socialista Vasco”.