El PP anuncia una batalla judicial contra el "cupo catalán" aunque descarta que salga adelante

Ayer, Juanma Moreno en LA RAZÓN, Isabel Díaz Ayuso en una rueda de prensa en la Puerta del Sol, otros tantos presidentes autonómicos, la dirección nacional del Partido Popular, todos ellos dieron la voz de alerta y anunciaron que plantarán cara al llamado "cupo catalán" en todos los planos: el político, el judicial y el social.

Aunque lo cierto es que, un día después del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, las expectativas en que se materialice la enésima cesión al independentismo son menguantes. Por no decir nulas.

"Mucho ruido y pocas nueces", admite un destacado dirigente del PP, que no cree que el documento se vaya a ver plasmado en una Hacienda catalana por varios motivos. En primer lugar, por la falta de apoyos parlamentarios. Y en segundo lugar, por el rechazo unánime de todas las comunidades autónomas salvo aquellas fuera del régimen común, País Vasco y Navarra. "No se va a aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", zanja este citado mando, que templa los ánimos de su formación.

Este martes, en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, la portavoz Ester Muñoz advirtió de que la financiación singular para la región catalana supone una "evidente mutación constitucional" que, de llevarse a cabo, acarrearía "una ruptura de la caja común". Aunque, de la misma forma, reconoció que el texto que alumbraron ayer el Ejecutivo estatal y el catalán "está lleno de vaguedades".

Un comentario cada vez más extendido entre las filas de la formación, donde no son pocos los que ven más ficción que realidad en esta escenificación de la financiación singular que persigue una única finalidad: prolongar los mandatos de Pedro Sánchez y Salvador Illa, ambos en manos de los republicanos catalanes.

El PP denuncia "corrupción de Estado"

De hecho, Muñoz señaló hoy que el presidente del Gobierno no busca más que tapar la corrupción que cerca a su entorno con "corrupción de Estado" y ha optado por agasajar a sus socios de ERC, para que "le sostengan un poco más" en el poder. Hasta el punto, aseveró, que Sánchez ha transmutado en "el líder del procés", ya que "está construyendo un país a medida de los independentistas" para sobrevivir políticamente.

El PP, en todo caso, ha mostrado en las últimas horas su disposición de sacar toda la artillería para hacer frente al cupo catalán. Este lunes, el presidente de la Junta de Andalucía anunció en un foro celebrado por este periódico en Madrid que trataría de armar una "alianza común" con los "gobiernos agraviados", llamando incluso a sus colegas de Castilla-La Mancha y Asturias, ambos dirigentes del PSOE. En el terreno judicial, avanzó: "Iremos a donde tengamos que ir para evitar que el afán de poder de una persona cambie por la puerta de atrás la Constitución Española que votaron en referéndum millones de españoles".

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo subrayó que "los recursos de todos no pueden estar repartidos por una minoría". Sobre el acuerdo entre Sánchez e Illa, sentenció: "El dinero de todos los españoles no está para financiar el tiempo en el gobierno de ningún presidente. La igualdad de los ciudadanos en el acceso a sus servicios públicos no puede depender del código postal".