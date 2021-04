Enganchón entre Susana Griso y Rocío Monasterio por los “menas”

La candidata de Vox a la comunidad de Madrid, Rocío Monasterio ha sido entrevistada esta mañana en Espejo Público donde ha protagonizado un momento tenso con la periodista Susana Gristo cuando se ha referido a los Mena.

Monasterio, apuntó que “esta izquierda radical no quiere que nosotros hablemos del problema de la ocupación, no quieren que hablemos de las manadas de menas que están amenazando” al tiempo que recordaba cómo, “el otro día, a una niña en el parque del Oeste, abusaron de ella 13 menas y aquí nadie dice nada”.

La líder de Vox en Madrid incidió en ello y criticó que “Montero y Belarra iban a hablar de ellos porque, claro, como eran inmigrantes ilegales están calladitas”. “Los españoles han cotizado toda su vida y ahora, que necesitan ayudas, ven cómo un inmigrante ilegal tiene más ayudas sociales”, ha terminado.

En ese momento, Griso ha interrumpido a Monasterio: “Llamarles manadas de menas me horroriza”. Además, la periodista indicó que le llamaba la atención “que una persona que se define como católica practicante hable de manadas de menas”. “Les tratan ustedes como a animales y son chavales que están en un mínimo legal en el que no pueden trabajar porque las condiciones para trabajar son imposibles”.

Ante esto, Monasterio respondió: “A la que trataron como a un animal fue a la niña de 16 años, que podría ser su hija o mi hija”. Pero Griso insistió con que “llamarles manadas de menas me horroriza”. “Lo mismos delitos que podría cometer un mena podría cometerlo un español”.

Y la diputada de Vox incidió: “Aquí el problema es que las madres pensamos que no nos va a pasar hasta que su hija pasa por el parque del Oeste”. “A esa niña sí que la trataron como a un animal porque la rodearon entre 13, la acosaron y salió de milagro”.

4.700 euros por mena

Griso interrumpe a Monasterio con un: “No nos vamos a poner de acuerdo” y le preguntó: ¿por qué no pensamos en que a los que ustedes llaman menas, que ya el término me da rabia, porque deberíamos llamarles extutelados, están en la calle sin poder trabajar ni estudiar?”. Pero la candidata de Vox insistió en que “hay políticos irresponsables que hacen el efecto llamada para que las familias les manden aquí para que su futuro sea estar debajo de un puente de la M-30. Les engañan” al tiempo que criticó que se pague “4.700 euros al mes por cada mena”, a lo que la presentadora ha dicho: “No sé de dónde lo saca usted”.

Monasterio replicó que son cifras de los consejos de gobierno e insistió con a cuánto sale la plaza por mena: 4.700. “Una pensionista, un autónomo en las colas del hambre no tiene esos más de 4.000 euros que tiene un mena para vivir”. Y Grisa replicó: “me habla de realidades distintas. La emergencia social la tiene un mena, un autónomo y un pensionista”.

La conversación ha seguido por los mismos derroteros hasta que Griso ha decidido poner punto y final porque “no nos vamos a poner de acuerdo”.