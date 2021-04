Iglesias arroja las cifras de la pandemia a Ayuso y ésta le acusa de “ser lo más mezquino”

El frío saludo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ex vicepresidente del Gobierno vaticinaba todo lo que llegaría después. Confrontación directa por parte de Pablo Iglesias contra Isabel Díaz Ayuso, arrojando los datos de coronavirus como arma política para tratar de desestabilizarla, aunque sin contestar, sin embargo a los envites de ésta cuando le recordaba su responsabilidad en la pandemia como miembro del Gobierno de España.

La campaña electoral, para el ex vicepresidente, daba comienzo esta noche. A este formato de debate político fía el partido la remontada tras unas encuestas que, por ahora, dan al partido entre diez y doce escaños. Iglesias comenzó, por ello, su discurso con un guiño a los electores, recordando que los madrileños pueden pedir a sus jefes un permiso retribuido de hasta cuatro horas para votar el 4-M y que “no se lo pueden robar” y que si sus jefes no quieren darles el permiso podrían cometer un delito electoral”.

Tuvo su primer cara a cara con la candidata de Vox Rocío Monasterio, cuando ésta le acusaba de haber vivido la pandemia desde Galapagar “viendo series”. El ex vicepresidente arrojó rápidamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid los datos de coronavirus en la Comunidad para después afirmar que Madrid lideraba los casos de coronavirus y número de fallecimientos porque “la pandemia no era una desgracia sino una oportunidad para hacer caer al gobierno que llaman socialcomunista”. Iglesias acusó a Ayuso de ser la responsable de la única comunidad con la que no ha llegado a pactos desde el Gobierno en materia de plan para residencias y de dependencias. “Lo he hecho con muchas comunidades gobernadas por su partido, menos con usted”, la espetó.

En un debate muy dirigido sobre las cifras de coronavirus, Iglesias preguntó a Ayuso “cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid y si puede decir una región en España en la que haya habido más fallecidos que en Madrid” porque, según ha asegurado, Madrid registra las cifras “más mortíferas de toda España”. A lo que Ayuso le contestó que habían fallecido 20.000 personas durante la pandemia y le preguntó sobre las cifras de España. “Y las cifras de España”, un cuestionamiento que no obtuvo respuesta por parte del ex vicepresidente. Iglesias acusó a Ayuso de tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que han perdido la vida”, mientras que la presidenta regional aseguró que era “una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera coger el escaño. Es lo más mezquino que hay en política española”, censuró. De la misma manera, el ex vicepresidente interpeló a la presidenta por las cifras sobre listas de espera en los hospitales. Como defensa ante las cifras, la presidenta recordó que ella ha estado al frente de la Comunidad de Madrid en los momentos “más difíciles” y acusó a Iglesias de no haber “pasado por una residencia ni por un hospital”.

Sobre los datos, tanto desde el PSOE como desde Más Madrid incidieron en su crítica. “Los datos no se arrojan, los datos para empezar se ponen sobre la mesa, y son los que hacen el balance de esta pandemia”, le ha reprochado a Ayuso la candidata de Más Madrid, Mónica García, a quien “le sigue fascinando” que la presidenta “no haga ni una mínima autocrítica”