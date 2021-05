Del Candy Crush a los “e-sports”: Celia Villalobos ahora es “gamer”

Celia Villalobos no deja de sorprender. Tras dejar con la boca abierta a los espectadores tras su paso por Masterchef, el popular concurso de concina, la ex ministra de Sanidad con el Partido Popular se ha pasado a los e-sports por todo lo alto al montar su propio equipo bajo el nombre de Screen Wolves.

Llama la atención esta nueva afición de la ex ministra popular ya que Villalobos fue pillada en el Congreso de los Diputados jugando al Candy Crush. Fue durante un debate del Estado de Nació en el Congreso de los Diputados, cuando en sustitución de Jesús Posadas, presidía la jornada. Corría el año 2015 y sucedió cuando su presidente Mariano Rajoy rendía cuentas a los españoles.

De hecho, en cuestión de minutos su partida en el Hemiciclo se volvió viral y fue la diana de críticas de la oposición y carne de memes en las redes sociales. No en vano, Villalobos en una reciente entrevista con Pablo Motos en el Hormiguero mostró su enfado con los creadores de Candy Crush: “No me lo agradecen”.

Ahora, seis años después la ex ministra, que gestionó entre otras la crisis de la vacas locas, sigue adicta a las pantallas y alos videojuegos, tanto que ha creado su propio equipo. “Durante años siempre he estado en el foco: críticas, burlas, reproches... toda una vida marcada por un momento”, asegura en el anuncio de presentación de su equipo, en una más que evidente alusión al “momento Candy Crush” que protagonizó en el Hemiciclo. Y continúa, “un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba. Pero ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, se acabó callarme... Es el momento de dar la cara, es el momento de jugar”.

En el centro de un plató oscuro y vestida con una camiseta con su nombre en la espalada, la andaluza de 72 años, anunciado que ha decidido crear y capitanear su propio equipo de juegos online, denominado Screen Wolves. Es decir, podría lanzarse al mundo gamer.

Como no podía ser de otra manera, las redes han alucinado con el anuncio.

me flipa, maravilla. — Mario C (@Mario7_CJ) May 24, 2021

Que alguien me verifique que esto está ocurriendo y que no estoy soñando. — Javier (@JaviGarciaGon) May 24, 2021

De momento, poco se sabe sobre el proyecto. Solo está este anuncio pero tienen página web propia, por lo que se intuye que el proyecto tiene una inversión y un plan aunque se desconoce cuál y dónde podrían competir. Además, ya cuentan con un extenso repertorio de merchandising que incluye productos como camisetas, gorras....